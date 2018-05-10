Quadrinista capixaba faz campanha para lançar coletânea de tirinhas

Autor de "Os Passarinhos", série de tirinhas publicada no Caderno Dois de A GAZETA, o capixaba Estevão Ribeiro, de 39 anos, faz campanha on-line para lançar uma coleção de seus quadrinhos, que tem Hector e Afonso como personagens principais. Até a tarde de sexta-feira (11), o quadrinista havia conseguido juntar R$ 2,7 mil.

Estevão já lançou cerca de 20 obras e tem seu trabalho usado em livros didáticos, pedagógicos e disponíveis em 29 mil bibliotecas do Brasil. Agora, precisa de aproximadamente R$ 6,6 mil para conseguir concluir a nova empreitada.

Além do Caderno Dois, o quadrinista lembra de quando participou de uma série que era publicada no jornal Notícia Agora. "Foi em 2000 que eu fiz uma participação no NA! e era um trabalho bem legal", relembra.

A campanha na internet começou há cerca de dois meses, mas só restam 12 dias até que o projeto acabe no site Catarse , onde está hospedada a campanha. "Está difícil, mas mais porque as redes sociais já não estão com tanta força, com tanto conteúdo postado e dificuldade de entregar o material aos fãs. Com certeza tem gente que acompanha meu trabalho e não sabe que estou com esse projeto", afirma.

Ele já usou um sistema parecido, há alguns anos, quando lançou seu primeiro livro, também de tirinhas. "À época nem se falava em financiamento coletivo e eu consegui todo o apoio pelo meu blog. Na ocasião, fiz um post explicando a situação e 72 pessoas me ajudaram. Isso foi em 2009", conta.

"Os Passarinhos" Crédito: Reprodução/Facebook Os Passarinhos

Até hoje, o quadrinista conta que publica o nome dessas pessoas que o ajudaram nas edições que são reformuladas da primeira obra. "Já tiveram três reimpressões. Em todas elas eu coloco o nome. E nesse trabalho, que é a coleção, o nome de quem ajudar também estará lá", promete.

SEGREDO DO SUCESSO

Há nove anos Estevão já se dedica a "Os Passarinhos". Ele dá o exemplo da icônica Mafalda para comparar a magnitude que seu trabalho tem. As obras do quadrinista já foram publicadas na Nicarágua, Panamá, Portugal e Peru. "Então na mídia impressa temos uma ótima repercussão. Assim que as pessoas batem os olhos nas tirinhas elas têm uma identificação", diz.

Por isso, ele avalia que a mensagem que ele deseja passar precisa ser trabalhada com muito cuidado. "Eu escrevo para mim, mas eu escrevo para o meu leitor... Para o filho dele... E eu quero ser lido. Eu não escrevo para ofender. As curtidas seriam bem-vindas, mas não a ponto de eu acabar fazendo um trabalho do qual eu não me orgulho", explica. Para ele, não adianta pegar carona em algum humor do momento, como um meme, porque esses artifícios não sustentam por serem efêmeros.

"Os Passarinhos" Crédito: Reprodução/Facebook Os Passarinhos

"Agora só estou enfrentando a dificuldade de não colocar crianças nas histórias", confidencia ele, que é pai de gêmeas. "Dia após dia eu resisto e tiro da cabeça a ideia de colocar filhos nas histórias, porque a gente acaba indo para um outro contexto", brinca.