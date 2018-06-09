Quadrinhos da Disney não serão mais publicados no Brasil

O Pato Donald, personagem que iniciou a editora Abril, há 68 anos Crédito: Reprodução

Acabou o casamento que durava 68 anos entre a editora Abril e a Disney. As revistas em quadrinhos de personagens como o Pato Donald, que foi a primeira publicação da casa editorial fundada por Victor Civita, não serão mais publicadas a partir de junho. Os últimos números com chancela da Abril irão às bancas e serão entregues aos assinantes em julho. Depois disso, não se sabe o destino do licenciamento.

Embora vários blogues especializados como o Planeta Gibi e o Universo HQ tenham dado a notícia, a redação responsável pela edição das revistas dentro da Abril não confirmou a interrupção da linha Disney. Foi o departamento de assinaturas da editora, por meio de uma carta do seu diretor, Ricardo Perez, aos assinantes, que acabou sendo o mensageiro das más notícias.

Perez diz no texto que "após revisão estratégica do Grupo Abril, a partir de junho de 2018 os quadrinhos Disney não serão mais publicados por nós". O diretor de assinaturas do grupo também tranquiliza os assinantes dizendo que estão tomando todas as providências para que não sofram prejuízo algum: "Nas próximas semanas, você receberá uma carta com todos os detalhes e orientações". No site do grupo, não há mais opção para assinar quadrinhos Disney.

No início de maio, a editora suspendeu a publicação de coleções como "Biblioteca Don Rosa" e "Coleção Carl Barks", que faziam parte de uma linha com quadrinhos históricos dos personagens - um investimento recente. O que, de início foi anunciado como uma medida temporária, será agora permanente.

Sites especializados e grupos de colecionadores de revistas da Disney nas redes sociais especulam quem poderá assumir as publicações. Uma das apostas mais comuns é a Panini, que já assumiu várias outras publicações oriundas da Abril, como por exemplo as revistas da Marvel. Mas a filial brasileira da editora de origem italiana não respondeu a solicitações de esclarecimento.

Reprodução da capa do número 1 da revista do Pato Donald, publicada pela Abril em julho de 1950 Crédito: Reprodução

A seguir, a íntegra da carta:

"Caro assinante,

Como você está acostumado, sempre agimos com transparência em relação à sua assinatura de revistas e, desta vez, não é diferente.

Após revisão estratégica do Grupo Abril, a partir de junho de 2018 os quadrinhos Disney não serão mais publicados por nós.

Esta notícia começou a circular em alguns veículos de comunicação na última semana e, em respeito ao relacionamento que temos com você, optamos por formalizá-la. Nós também estamos chateados com isso e tomando todas as providências para você não sofrer nenhum tipo de prejuízo.

Nas próximas semanas, você receberá uma carta com todos os detalhes e orientações.

Contando com a sua compreensão, agradecemos a confiança e esperamos continuar com sua importante presença entre os assinantes Abril.

Um grande abraço,

Ricardo Perez