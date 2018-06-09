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A partir de junho

Quadrinhos da Disney não serão mais publicados no Brasil

Grupo Abril afirma que fez 'revisão estratégica', segundo departamento de assinaturas

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 19:12
O Pato Donald, personagem que iniciou a editora Abril, há 68 anos Crédito: Reprodução
Acabou o casamento que durava 68 anos entre a editora Abril e a Disney. As revistas em quadrinhos de personagens como o Pato Donald, que foi a primeira publicação da casa editorial fundada por Victor Civita, não serão mais publicadas a partir de junho. Os últimos números com chancela da Abril irão às bancas e serão entregues aos assinantes em julho. Depois disso, não se sabe o destino do licenciamento.
Embora vários blogues especializados como o Planeta Gibi e o Universo HQ tenham dado a notícia, a redação responsável pela edição das revistas dentro da Abril não confirmou a interrupção da linha Disney. Foi o departamento de assinaturas da editora, por meio de uma carta do seu diretor, Ricardo Perez, aos assinantes, que acabou sendo o mensageiro das más notícias.
Perez diz no texto que "após revisão estratégica do Grupo Abril, a partir de junho de 2018 os quadrinhos Disney não serão mais publicados por nós". O diretor de assinaturas do grupo também tranquiliza os assinantes dizendo que estão tomando todas as providências para que não sofram prejuízo algum: "Nas próximas semanas, você receberá uma carta com todos os detalhes e orientações". No site do grupo, não há mais opção para assinar quadrinhos Disney.
No início de maio, a editora suspendeu a publicação de coleções como "Biblioteca Don Rosa" e "Coleção Carl Barks", que faziam parte de uma linha com quadrinhos históricos dos personagens - um investimento recente. O que, de início foi anunciado como uma medida temporária, será agora permanente.
Sites especializados e grupos de colecionadores de revistas da Disney nas redes sociais especulam quem poderá assumir as publicações. Uma das apostas mais comuns é a Panini, que já assumiu várias outras publicações oriundas da Abril, como por exemplo as revistas da Marvel. Mas a filial brasileira da editora de origem italiana não respondeu a solicitações de esclarecimento.
Reprodução da capa do número 1 da revista do Pato Donald, publicada pela Abril em julho de 1950 Crédito: Reprodução
A seguir, a íntegra da carta:
"Caro assinante,
Como você está acostumado, sempre agimos com transparência em relação à sua assinatura de revistas e, desta vez, não é diferente.
Após revisão estratégica do Grupo Abril, a partir de junho de 2018 os quadrinhos Disney não serão mais publicados por nós.
Esta notícia começou a circular em alguns veículos de comunicação na última semana e, em respeito ao relacionamento que temos com você, optamos por formalizá-la. Nós também estamos chateados com isso e tomando todas as providências para você não sofrer nenhum tipo de prejuízo.
Nas próximas semanas, você receberá uma carta com todos os detalhes e orientações.
Contando com a sua compreensão, agradecemos a confiança e esperamos continuar com sua importante presença entre os assinantes Abril.
Um grande abraço,
Ricardo Perez
Diretor de assinaturas"

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