Próximo 'Homens de Preto' tem primeiro pôster divulgado

Will Smith em cena do primeiro 'Homens de Preto', lançado há mais de duas décadas. Os personagens da trama original, porém, não devem ser o foco do spin-off Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYMen In BlackENTITY_apos_ENTITY (1997) / Columbia

O próximo lançamento dos filmes Homens de Preto, também conhecidos como MIB, deve ser lançado no ano que vem. Com nomes como Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ganhou seu primeiro material de divulgação.

O pôster do filme, anunciando seu lançamento no verão (no hemisfério norte) de 2019, foi divulgado na Licensing Expo, de acordo com o site Collider.