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CINEMA

Próximo 'Homens de Preto' tem primeiro pôster divulgado

De acordo com revista, Liam Neeson estaria negociando sua participação em spin-off

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 18:32
Will Smith em cena do primeiro 'Homens de Preto', lançado há mais de duas décadas. Os personagens da trama original, porém, não devem ser o foco do spin-off Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYMen In BlackENTITY_apos_ENTITY (1997) / Columbia
O próximo lançamento dos filmes Homens de Preto, também conhecidos como MIB, deve ser lançado no ano que vem. Com nomes como Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ganhou seu primeiro material de divulgação.
O pôster do filme, anunciando seu lançamento no verão (no hemisfério norte) de 2019, foi divulgado na Licensing Expo, de acordo com o site Collider.
De acordo com a revista Variety, além de Chris e Tessa, a produção estaria negociando a participação de Liam Neeson no longa, que será um spin-off dos filmes originais, estrelados por Will Smith e Tommy Lee Jones.

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