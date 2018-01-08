Programação especial para as crianças nos shoppings da Grande Vitória

Você dentro de um videogame. Ou melhor, assistindo a uma peça de teatro. Quem sabe, então, uma oficina de contação de história? Calma! Dá para fazer isso tudo com a programação que o Entretenimento separou para as crianças curtirem nestas férias.
Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica têm muito o que fazer, e, para os pais que não podem levar os filhos longe, a opção é certeira para a diversão ficar garantida no final de semana. Algumas atrações são pagas, mas a maioria delas é gratuita e só pede animação no lugar do ingresso.
Para a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, as atrações servem para unir a família. E, de uma forma ou de outra, os pais acabam interagindo nos brinquedos com as crianças. "Até pelo centro de vivência, que qualquer shopping pretende ser, e pelas áreas que têm aqui tudo indica para um encontro da família. Existe estrutura para isso", completa.
Ela avalia que essas atividades, feitas especificamente nas férias escolares, precisam de alguma forma trabalhar o raciocínio, e é por isso que a aposta em games está em alta. "Nós acompanhamos estudos que revelam o quanto jogos podem desenvolver o raciocínio lógico dos pequenos", pondera.
Já para o gestor de Marketing do Shopping Norte Sul, Leonardo Picinati, a recreação tem que sempre ser voltada para o educacional. "(As atividades) são linkadas a uma parte pedagógica que precisa existir. É até uma demanda dos pais", garante. Ele crê que com a escolaridade das crianças sendo crescente é importante nas férias os exercícios acompanharem esse desenvolvimento.
Leonardo conclui que o respeito é também exercitado nesses exercícios e, só pelo fato de as crianças interagirem entre si, elas conseguem desenvolver o lado social de cada um. "E ainda aliar os pais nesses trabalhos, para fechar toda a esfera de família, amigos e colegas, por meio de textos, imagens e exercícios de coordenação motora", finaliza.
Partiu? Veja a lista completa do que dá para fazer em cada cidade:
VITÓRIA
SHOPPING VITÓRIA
Minilabirinto do Minecraft
Quando: De 7 de janeiro a 18 de fevereiro, de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos das 13h às 20h
Quanto: R$ 5 (o circuito)
SHOPPING NORTE SUL
Show de Circo
Quando: De 2 a 20 de janeiro, todos os dias das 15h às 21h
Quanto: R$ 10 por criança (30 minutos de duração)
VILA VELHA
SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA
Fazendinha João e Maria
Quando: Todos os dias, de segunda a sexta das 13h às 22; sábado das 12h às 22 e domingo das 13h às 22h
Quanto: R$ 20 (20 minutos) e R$ 25 (30 minutos)
Teatro Clubinho - Show de Mágicas
Quando: Dia 31 de janeiro às 19h
Quanto: Entrada franca
Teatro Clubinho - Chapeuzinho Vermelho
Quando: Dias 14 e 21 de janeiro às 16h
Quanto: Entrada franca
SHOPPING PRAIA DA COSTA
Mar de Bolinhas
Quando: Todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping
Quanto: R$ 15 (nos primeiros 20 minutos) e R$ 1 adicional por minuto ultrapassado
Roller Play
Quando: Todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping
Quanto: R$ 15 (nos primeiros vinte minutos) e R$ 1 adicional por minuto ultrapassado
Clube Power Airsoft - Estande de tiros
Quando: De segunda a sábado das 10h às 22h; domingo das 11h às 21h
Quanto: R$ 25 (100 munições)
SHOPPING VILA VELHA
Apresentação Musical da Turma da Tina
Quando: Dia 14 de janeiro às 16h30
Quanto: Entrada franca
Apresentação de Mágica com Eloy
Quando: 21 de janeiro às 16h30
Quanto: Entrada franca
Piscina de Bolinhas
Quando: Todos os dias, das 10h às 23h
Quanto: R$ 15 (30 minutos) e R$ 0,50 a cada minuto adicional
Floresta de Bolinhas com Crocodilo Gigante
Quando: De 17 de janeiro até 23 de março
Quanto: R$ 20 (por 30 minutos)
SERRA
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Turma Macakids
Quando: Dias 6 e 7 de janeiro, com encontro dos personagens Caco e Drika, das 16h às 18h, e dias 13 e 14 de janeiro, com encontro dos personagens Kinho e Kinha, das 16h às 18h
Quanto: Entrada franca
Recreação com a Wizard - Atividades em inglês
Quando: Do dia 15 de janeiro ao 19 de janeiro
Quanto: Entrada franca
Caça ao Tesouro na Piscila de Bolinhas
Quando: Do dia 22 de janeiro ao 26 de janeiro, de segunda a sexta, das 10h às 22h. Domingo das 11h às 21h
Quanto: R$ 25 (meia hora)
Kart Race - No estacionamento
Quando: Todos os dias, de terça a sexta, das 16h às 22h, e domingo das 11h às 21h
Quanto: R$ 30 (10 minutos) e R$ 50 (20 minutos)
Clube Power Airsoft - Estande de tiros
Quando: De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo das 11h às 21h
Quanto: R$ 25 (100 munições)
SHOPPING MONTSERRAT
Oficinas de Desenho e Pinturas do Reino Encantado
Quando: Do dia 11 ao 14 de janeiro, das 18h às 20h
Quanto: Entrada franca
Oficina de Gastronomia e Montagem de Brinquedos
Quando: Do dia 25 ao 27 de janeiro, das 15h às 20h30
Quanto: Entrada franca
CARIACICA
SHOPPING MOXUARA
Aventura nas Redes
Quando: Até o dia 28 de fevereiro
Quanto: R$ 20 (por 20 minutos) e R$ 5 a cada 10 minutos adicionais; a família que levar três crianças só paga a entrada de duas e se deixar por dois períodos seguidos o valor fixo será de R$ 30