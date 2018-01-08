Programação especial para as crianças nos shoppings da Grande Vitória

Clubinho, no Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho

Você dentro de um videogame. Ou melhor, assistindo a uma peça de teatro. Quem sabe, então, uma oficina de contação de história? Calma! Dá para fazer isso tudo com a programação que o Entretenimento separou para as crianças curtirem nestas férias.

Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica têm muito o que fazer, e, para os pais que não podem levar os filhos longe, a opção é certeira para a diversão ficar garantida no final de semana. Algumas atrações são pagas, mas a maioria delas é gratuita e só pede animação no lugar do ingresso.

Para a gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, as atrações servem para unir a família. E, de uma forma ou de outra, os pais acabam interagindo nos brinquedos com as crianças. "Até pelo centro de vivência, que qualquer shopping pretende ser, e pelas áreas que têm aqui tudo indica para um encontro da família. Existe estrutura para isso", completa.

Ela avalia que essas atividades, feitas especificamente nas férias escolares, precisam de alguma forma trabalhar o raciocínio, e é por isso que a aposta em games está em alta. "Nós acompanhamos estudos que revelam o quanto jogos podem desenvolver o raciocínio lógico dos pequenos", pondera.

Já para o gestor de Marketing do Shopping Norte Sul, Leonardo Picinati, a recreação tem que sempre ser voltada para o educacional. "(As atividades) são linkadas a uma parte pedagógica que precisa existir. É até uma demanda dos pais", garante. Ele crê que com a escolaridade das crianças sendo crescente é importante nas férias os exercícios acompanharem esse desenvolvimento.

Leonardo conclui que o respeito é também exercitado nesses exercícios e, só pelo fato de as crianças interagirem entre si, elas conseguem desenvolver o lado social de cada um. "E ainda aliar os pais nesses trabalhos, para fechar toda a esfera de família, amigos e colegas, por meio de textos, imagens e exercícios de coordenação motora", finaliza.

Partiu? Veja a lista completa do que dá para fazer em cada cidade:

VITÓRIA

SHOPPING VITÓRIA

Minilabirinto do Minecraft

Quando: De 7 de janeiro a 18 de fevereiro, de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos das 13h às 20h

Quanto: R$ 5 (o circuito)

SHOPPING NORTE SUL

Show de Circo

Quando: De 2 a 20 de janeiro, todos os dias das 15h às 21h

Quanto: R$ 10 por criança (30 minutos de duração)

VILA VELHA

SHOPPING BOULEVARD VILA VELHA

Fazendinha João e Maria

Quando: Todos os dias, de segunda a sexta das 13h às 22; sábado das 12h às 22 e domingo das 13h às 22h

Quanto: R$ 20 (20 minutos) e R$ 25 (30 minutos)

Teatro Clubinho - Show de Mágicas

Quando: Dia 31 de janeiro às 19h

Quanto: Entrada franca

Teatro Clubinho - Chapeuzinho Vermelho

Quando: Dias 14 e 21 de janeiro às 16h

Quanto: Entrada franca

SHOPPING PRAIA DA COSTA

Mar de Bolinhas

Quando: Todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping

Quanto: R$ 15 (nos primeiros 20 minutos) e R$ 1 adicional por minuto ultrapassado

Roller Play

Quando: Todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping

Quanto: R$ 15 (nos primeiros vinte minutos) e R$ 1 adicional por minuto ultrapassado

Clube Power Airsoft - Estande de tiros

Quando: De segunda a sábado das 10h às 22h; domingo das 11h às 21h

Quanto: R$ 25 (100 munições)

SHOPPING VILA VELHA

Apresentação Musical da Turma da Tina

Quando: Dia 14 de janeiro às 16h30

Quanto: Entrada franca

Apresentação de Mágica com Eloy

Quando: 21 de janeiro às 16h30

Quanto: Entrada franca

Piscina de Bolinhas

Quando: Todos os dias, das 10h às 23h

Quanto: R$ 15 (30 minutos) e R$ 0,50 a cada minuto adicional

Floresta de Bolinhas com Crocodilo Gigante

Quando: De 17 de janeiro até 23 de março

Quanto: R$ 20 (por 30 minutos)

SERRA

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Turma Macakids

Quando: Dias 6 e 7 de janeiro, com encontro dos personagens Caco e Drika, das 16h às 18h, e dias 13 e 14 de janeiro, com encontro dos personagens Kinho e Kinha, das 16h às 18h

Quanto: Entrada franca

Recreação com a Wizard - Atividades em inglês

Quando: Do dia 15 de janeiro ao 19 de janeiro

Quanto: Entrada franca

Caça ao Tesouro na Piscila de Bolinhas

Quando: Do dia 22 de janeiro ao 26 de janeiro, de segunda a sexta, das 10h às 22h. Domingo das 11h às 21h

Quanto: R$ 25 (meia hora)

Kart Race - No estacionamento

Quando: Todos os dias, de terça a sexta, das 16h às 22h, e domingo das 11h às 21h

Quanto: R$ 30 (10 minutos) e R$ 50 (20 minutos)

Clube Power Airsoft - Estande de tiros

Quando: De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo das 11h às 21h

Quanto: R$ 25 (100 munições)

SHOPPING MONTSERRAT

Oficinas de Desenho e Pinturas do Reino Encantado

Quando: Do dia 11 ao 14 de janeiro, das 18h às 20h

Quanto: Entrada franca

Oficina de Gastronomia e Montagem de Brinquedos

Quando: Do dia 25 ao 27 de janeiro, das 15h às 20h30

Quanto: Entrada franca

CARIACICA

SHOPPING MOXUARA

Aventura nas Redes

Quando: Até o dia 28 de fevereiro