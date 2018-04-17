Profissionais se juntam para refazer cena humorística capixaba

João Garcia participa do projeto Crédito: Marcella Neitzel/Divulgação

Nove humoristas já consagrados no Espírito Santo estão juntos em um projeto que quer remontar à cena de humor que o Estado protagonizou até 2011. Em um show totalmente inédito e renovado, a aposta é em novas piadas que serão testadas pelo próprio público. Para isso, o grupo fará uma estreia oficial e semanalmente novas apresentações em um teatro, em Vitória.

"A motivação é estarmos reunidos como dificilmente fazíamos antigamente. A vontade de recriar o público que tínhamos há alguns anos e estarmos exercitando a cabeça, a escrita... Enfim, a função de humorista", define Haeckel Ferreira, um dos nove participantes do projeto "Social do Jair", como é chamado. Além dele, Vitor Passarim, Joãozinho Garcia, Luan Ériclis, Pejota, Baltazar Junior, Angela Jackson, Fabio Flores e Rossini Macedo estão na lista do grupo.

A expectativa dessa estreia é que com essa noite de testes os humoristas que morem em Vitória possam estar e ter sempre um palco. "Esse não vai ser um show comum. Num show 'normal' as piadas já estão testadas e a gente já sabe que elas funcionam. No 'Social do Jair', o público vai ver piadas sendo testadas. Do zero", exclama.

Segundo ele, as piadas da estreia serão escritas de forma inédita. "Por isso é de graça. Mas como humoristas, sempre vamos criar e nos esforçar pra fazermos o melhor para o público", justifica. Com essa característica, cada profissional poderá se apresentar por cinco ou sete minutos. "Quando der esse tempo, vai receber um sinal e terá que sair do palco, mesmo se não tiver terminado a piada", conclui.

As piadas, para Haeckel, não possuem uma tática para dar certo. Ele diz que conta uma piada e, se não funciona, já muda logo para outra. No "Social do Jair", ele avalia que primeiro as pessoas precisam entender que os humoristas estão testando piadas novas. "Então, o público precisa estar mais aberto para negócio de 'tentativa e erro'. Mas acho que vai ser tranquilo. O público capixaba é bem parceiro nesse quesito. Ele sempre está do lado do humorista e vai mesmo pra se divertir. E daremos o nosso máximo pra dar essa diversão pra ele", finaliza.

Haeckel Ferreira conta com a parceria do público Crédito: Marcella Neitzel/Divulgação

NOME TEM SIGNIFICADO

"Social do Jair" não foi escolhido à toa. Isso porque o nome faz referência à Regional da Nair e Jair Rodrigues. "O motivo de usarmos o Jair Rodrigues como fonte de inspiração é a própria alegria dele. Ele sempre que ia cantar num programa de TV, plantava bananeira, pulava, dançava, contava piada, falava com todo mundo e sempre com um sorrisão no rosto. Isso nos inspira bastante", justifica Haeckel. Já a Regional, será homenageada pelo sucesso que o grupo entende que eles fazem.

SERVIÇO

Quando: 20/04 (sexta)

Hora: 21h

Quanto: Gratuito