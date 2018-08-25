Produção de 'Guardiões da Galáxia 3' está suspensa

Os personagens da nova aventura dos Guardiões da galáxia Crédito: Divulgação/Marvel

Segundo o "Hollywood Reporter", a Disney resolveu puxar o freio em "Guardiões da Galáxia 3". O filme, que se encontrava em pré-produção em Atlanta, perdeu seu diretor, James Gunn, após uma série de tuítes antigos do cineasta, com piadas de péssimo gosto, ser resgatado por críticos da postura do diretor, assumidamente de esquerda.

As fontes da publicação afirmam que toda a equipe de produção do longa foi "liberada para trabalhar em outros filmes". As filmagens deveriam começar no próximo mês de janeiro, mas o filme agora é colocado em modo de espera.

Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldaña e o resto do elenco principal se posicionaram ao lado de Gunn, mas a Disney não cedeu e manteve o diretor dos dois primeiros filmes afastado - a produtora ainda foi além: falou que não utilizaria o roteiro de Gunn para o filme, o que irritou o elenco.