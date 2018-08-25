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Cinema

Produção de 'Guardiões da Galáxia 3' está suspensa

Disney decidiu para a produção de seu aguardado filme até encontrar um novo diretor; James Gunn continua afastado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 00:04

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 00:04

Os personagens da nova aventura dos Guardiões da galáxia Crédito: Divulgação/Marvel
Segundo o "Hollywood Reporter", a Disney resolveu puxar o freio em "Guardiões da Galáxia 3". O filme, que se encontrava em pré-produção em Atlanta, perdeu seu diretor, James Gunn, após uma série de tuítes antigos do cineasta, com piadas de péssimo gosto, ser resgatado por críticos da postura do diretor, assumidamente de esquerda.
As fontes da publicação afirmam que toda a equipe de produção do longa foi "liberada para trabalhar em outros filmes". As filmagens deveriam começar no próximo mês de janeiro, mas o filme agora é colocado em modo de espera.
Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldaña e o resto do elenco principal se posicionaram ao lado de Gunn, mas a Disney não cedeu e manteve o diretor dos dois primeiros filmes afastado - a produtora ainda foi além: falou que não utilizaria o roteiro de Gunn para o filme, o que irritou o elenco.
Por enquanto o filme continua agendado para estrear em 2020, mas seu futuro agora é uma incógnita.

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