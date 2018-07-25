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A FORMA DA ÁGUA

Processo de plágio contra Guillermo Del Toro é arquivado

Juiz afirmou que o diretor e a Fox Searchlight têm o direito de recuperar o dinheiro gasto com os trâmites judiciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 16:45

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 16:45

"A Forma da Água", de Guillermo del Toro Crédito: Divulgação
O juiz federal Percy Anderson, da corte distrital da Califórnia, arquivou o processo iniciado por David Zindel acusando o diretor Guillermo Del Toro de plágio. De acordo com o site Deadline, o juiz afirmou, em breve declaração, que o diretor e a Fox Searchlight, estúdio responsável pelo filme, têm o direito de recuperar o dinheiro gasto durante o processo judicial.
Zindel é filho de Paul Zindel, dramaturgo autor da peça Let Me Hear You Whisper, escrita em 1969 e que teria elementos muito semelhantes com o filme "A Forma da Água". Na peça, um cuidador introvertido forma uma estranha amizade com um golfinho enquanto trabalha em um laboratório militar durante a Guerra Fria. Quando descobre que o animal será morto, ele cria um plano para libertá-lo.
Em "A Forma da Água", uma mulher muda que trabalha na limpeza estabelece uma relação sentimental com uma criatura do mar presa em um laboratório militar durante a Guerra Fria e desenvolve um plano para libertá-la, evitando sua morte.
O filme de Del Toro arrematou quatro estatuetas no Oscar de 2018, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.
Tanto o diretor como o estúdio sempre negaram qualquer irregularidade. Em uma declaração, a Fox Searchlight negou que o filme tenha sido baseado na peça. "Essas declarações dos parentes do Sr. Zindel não têm qualquer base."

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