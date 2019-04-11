TELEVISÃO

Príncipe Harry e Oprah trabalham juntos em série sobre saúde mental

Produção estreia no serviço de streaming da Apple em 2020

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 14:31

O príncipe Harry e a apresentadora Oprah Winfrey Crédito: Reprodução
A apresentadora Oprah Winfrey se uniu ao príncipe Harry para juntos criarem uma série sobre saúde mental para o serviço de streaming da Apple. Eles atuam como co-criadores e produtores executivos.
"A série de documentários dinâmica irá focar tanto a doença mental quanto no bem-estar mental, inspirando os espectadores a conversarem honestamente sobre os desafios que cada um de nós enfrenta e como nos equipar com as ferramentas para não simplesmente sobreviver, mas para prosperar", diz o anúncio publicado no Instagram.
O comunicado ainda reiterou os diversos trabalhos de Harry na área: "Esse compromisso baseia-se no trabalho de longa data do duque de Sussex sobre questões e iniciativas relacionadas à saúde mental, onde ele compartilhou com franqueza a experiência pessoal e defendeu aqueles que sofrem silenciosamente, capacitando-os a obter a ajuda e o apoio que merecem".
Nos comentários da publicação, Oprah comemorou: "É um prazer estar fazendo essa parceria com você. Espero que derramemos muita luz. E mude algumas vidas!".
O perfil Sussex Royal no Instagram foi criado no início do mês para trazer assuntos sobre príncipe Harry e Meghan Markle.

