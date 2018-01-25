'Príncipe do samba', Dilsinho vai se apresentar em Guarapari

Dilsinho vai se apresentar em Guarapari Crédito: Washington Possato/ Divulgação

Com uma média de 25 shows por mês e, pelo menos, três músicas estouradas nas rádios do Brasil inteiro e clipes bem produzidos - que chegam a alcançar até 50 milhões de visualizações -, Dilsinho, o príncipe do samba, está cheio de gás para os próximos meses.

O artista, que se apresenta nesta sexta-feira (26) em Guarapari, acabou de gravar três canções, uma delas com a participação de Ivete Sangalo, e planeja um novo DVD já para 2018.

"O ano de 2018 vai ser um ano incrível, tenho certeza. Ainda estamos traçando os lançamentos", conta, em entrevista ao Gazeta Online, que não descarta até se aventurar na TV ou no cinema. "Seria uma experiência nova e eu gosto de desafios. Se recebesse um convite, por que não?".

Dilsinho agita a última sexta-feira do The Best Summer of your life no Multiplace Mais, em Guarapari. O cantor Luan Santana também subirá no mesmo palco. Além do show, o fenômeno do pagode ainda participa do Encontro Marcado da Rádio Litoral FM, a partir das 18h, no auditório da Rede Gazeta.

A carreira do galã, de 25 anos, começou bem cedo, mas não com o gênero em que ele vem conquistando espaço no cenário nacional. No início, aos 13 anos, o músico, que não gosta de rótulos, tocava MPB nos bares do Rio de Janeiro.

"Sempre ouvi de tudo e acredito que isso me fez ter e criar identidade musical. Em um país como o nosso onde a diversidade cultural, religiosa e musical é tão grande é difícil rotular alguém hoje", comenta.

Autor de sucessos como "Refém", "Trovão" e "Cansei de Farra", Dilsinho viu sua carreira ganhar visibilidade aos 16 anos. Nessa idade, sua música "Maluca Pirada" explodiu na voz do já consagrado Alexandre Pires.

"Foi o meu 'pontapé inicial' e logo com um dos maiores cantores da América Latina. Alexandre ouviu a música através do Lincoln de Lima e conquistamos ele pela irreverência da 'Maluca Pirada'", lembra o cantor.

Um dos seus últimos trabalhos foi o intimista "Sony Music Live- Dilsinho Fora da Curva", reforçando ainda mais o lado romântico do músico. Disponível em seu canal do Youtube, o repertório conta com músicas autorais, como Piquenique, e regravações de sucessos, como Olha o que o amor me faz, de Sandy & Júnior.

O (single) Piquenique me fez reviver momentos mais acústicos, voz e violão. Tinha a vontade de mostrar esse lado ainda mais romântico para o meu público e fui bem recebido, comemora o cantor.

E por falar em romantismo, o cantor é um dos mais assediados pelas fãs. Sempre discreto, o músico não afasta a possibilidade de construir um relacionamento com alguma delas: A gente não escolhe quem amar, simplesmente acontece. Fã ou não, o coração tem que bater forte.

Serviço

The Best Summer of your life

Com Luan Santana e Dilsinho

Quando: sexta-feira (26), às 22h

Onde: Multiplace Mais, Rua Iriri, Quadra A, LT 09, Meaípe, Guarapari

Ingressos: 2º Lote Front Stage  R$ 70 (meia); 2º Lote Camarote 2  R$ 120 (meia); 2º Lote Camarote 1 Mesa Bronze (4 pessoas)  R$ 500; 2º Lote Mesa Prata (4 pessoas)  R$ 750; 2º Lote Mesa Ouro (4 pessoas)  R$ 900. À venda na Mavericks, Jaklayne Joias, La Vitta Saladeria, Loja Espaço Original, Art&Corpo Boutique, Loja Divas e no site 2º Lote Front Stage  R$ 70 (meia); 2º Lote Camarote 2  R$ 120 (meia); 2º Lote Camarote 1 Mesa Bronze (4 pessoas)  R$ 500; 2º Lote Mesa Prata (4 pessoas)  R$ 750; 2º Lote Mesa Ouro (4 pessoas)  R$ 900. À venda na Mavericks, Jaklayne Joias, La Vitta Saladeria, Loja Espaço Original, Art&Corpo Boutique, Loja Divas e no site Blueticket.com.br



