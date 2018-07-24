Primeira gravação de Bowie é encontrada e irá a leilão

Cantor David Bowie Crédito: Reprodução Internet

Uma mudança de residência resultou na descoberta da primeira gravação demo de David Bowie, na qual ele canta a música "I never dreamed" aos 16 anos. A fita estava na casa de David Hadfield, baterista e empresário dos Konrads, primeira banda de Bowie.

O músico encontrou o objeto dentro de uma cesta de pães enquanto organizava os móveis para a mudança. Ele também resgatou fotos e cartas do grupo de 55 anos atrás.