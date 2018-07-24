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Raridade

Primeira gravação de Bowie é encontrada e irá a leilão

Fita deve ser vendida por 10 mil libras

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:27
Cantor David Bowie Crédito: Reprodução Internet
Uma mudança de residência resultou na descoberta da primeira gravação demo de David Bowie, na qual ele canta a música "I never dreamed" aos 16 anos. A fita estava na casa de David Hadfield, baterista e empresário dos Konrads, primeira banda de Bowie.
O músico encontrou o objeto dentro de uma cesta de pães enquanto organizava os móveis para a mudança. Ele também resgatou fotos e cartas do grupo de 55 anos atrás.
A fita inédita será leiloada na Inglaterra e a estimativa é de que seu valor alcance as 10 mil libras (aproximadamente 50 mil reais).

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