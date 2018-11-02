'Preto', peça da Companhia Brasileira de Teatro, em Vitória

"É importantíssimo, mais do que nunca, falar sobre as diferenças e aceitá-las. Essa é a opinião da atriz Renata Sorrah, que vem a Vitórianos dias 03 e 04 de novembro com a Companhia Brasileira de Teatro para apresentar o espetáculo Preto. Com direção de Márcio Abreu, a peça traz no elenco Cássia Damasceno, Felipe Soares, Grace Passô, Nadja Naira, Renata Sorrah e Rodrigo Bolzan.

Desdobramento de Projeto Brasil, a obra mais recente da companhia, Preto tem a ver com a grandeza, enormidade e ao mesmo tempo a violência em questões ligadas a violência e ao racismo.

Para o diretor Marcio Abreu, Preto no é uma peça sobre racismo. Preto nasceu de uma consciência de a gente pensar o país. São questões que não cabem em uma peça. Não é peça sobre negritude, mas que reflete essas questões. A negritude é de uma potência tão extraordinária! Tudo que a gente tem de cultura vibrante, de forma de pensamento, de uma história não contada (que é a história dos negros no Brasil a partir da diáspora africana) veio dos negros e o contraponto disso é o racismo cultural, diz o diretor do espetáculo.

MONTAGEM

Por meio de uma fala pública, o discurso de uma mulher negra, a montagem vai passando por assuntos que incluem racismo, a dor do outro, a realidade do negro no brasil, as diferenças e como as pessoas lidam com isso. O Brasil é negro e poucas pessoas sabem disso ou aceitam, diz Renata, em entrevista ao Gazeta Online.

Renata começou a parceria com a Companhia Brasileira de Teatro em 2011. Participou de outras peças do grupo, Esta Criança (2012) e Krum (2015), ambas apresentadas no Espírito Santo.

Fui ver a peça Vida e me apaixonei pela companhia. Eu amei a direção e não conhecia o diretor. Já tinha visto duas peças. Conheci o Marcio, ele tinha vontade de trabalhar comigo e começamos um período de conhecimento, de um conhecer o outro. São sete anos e alegrias de crescimento para mim. E uma reafirmação do porquê eu sou atriz e o que eu quero. É muito estimulante estar junto do grupo. Participamos de festivais, viajamos com as peças, fica claro pra mim porque eu sou atriz, conta Renata.

Desta vez, Renata volta aos palcos para uma experiência inédita em sua carreira. A dramaturgia de Preto foi ganhando forma ao longo dos ensaios, a partir de conversas, estudos e troca de vivências. A dramaturgia é assinada por Marcio em parceria com Grace Passô e Nadja Naira.

REFERÊNCIAS

O grupo se debruçou sobre a obra de Joaquim Nabuco, intelectual e político abolicionista brasileiro, Achille Mbembe, professor e cientista político camaronês, além de Frantz Fanon, Ana Maria Gonçalves e Leda Maria Martins.

Nabuco foi um estímulo importante para começar a entender o quanto por exemplo essa ideia de abolição no fundo é falsa. Vivemos ecos da escravidão na violência que se instaura no dia a dia do país. As elites querem manter a escravidão nesse pais, mas não vão conseguir. Outra referência importante foi o Achille. Seu trabalho Crítica da Razão Negra reconfigura essas questões ligadas à negritude e ao racismo em uma visão pós-colonial. É um antes e depois no pensamento sobre esses lugares de poder que estamos vivendo, opina Marcio.

OFICINA

Em sua passagem por Vitória, a Companhia Brasileira de Teatro vai ministrar também nos dias 03 e 04 de novembro a Oficina Práticas do Teatro Contemporâneo. Direcionada a performers, bailarinos, diretores, atores e atrizes profissionais e estudantes de teatro, a oficina vai analisar textos, suas estruturas e ferramentas de escrita para tentar compreender os desdobramentos na cena e no ator.

SERVIÇO

"PRETO"

Espetáculo da Companhia de Teatro Brasileira

Quando: 03 e novembro (às 21h) e 04 de novembro (às 19h).

Onde: Teatro Universitário da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). (esgotados)