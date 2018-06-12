Presidente da DC Comics deixa o cargo para virar produtor na Warner Bros

Geoff Johns, presidente e diretor criativo da DC Comics desde 2010, anunciou na segunda-feira, 11, que vai deixar o seu cargo para virar produtor dos filmes baseados nos quadrinhos da empresa na Warner Bros. Pictures. Jim Lee, editor-chefe da DC, irá assumir o cargo deixado por Johns.

"Geoff é um roteirista talentoso e está por dentro de tudo do universo da DC e seus personagens", disse Toby Emmerich, presidente da Warner, em comunicado obtido pelo site Deadline. "Nós estamos animados que ele voltará para sua grande paixão, que é escrever e produzir filmes. É ainda melhor que ele irá continuar conosco na Warner Bros. Estamos ansiosos para ver seu trabalho em Lanterna Verde e outros projetos futuros", continuou.