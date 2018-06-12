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QUADRINHOS

Presidente da DC Comics deixa o cargo para virar produtor na Warner Bros

Geoff Johns irá produzir filmes baseados nos personagens da empresa de quadrinhos

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:25
Geoff Johns, presidente e diretor criativo da DC Comics desde 2010, anunciou na segunda-feira, 11, que vai deixar o seu cargo para virar produtor dos filmes baseados nos quadrinhos da empresa na Warner Bros. Pictures. Jim Lee, editor-chefe da DC, irá assumir o cargo deixado por Johns.
"Geoff é um roteirista talentoso e está por dentro de tudo do universo da DC e seus personagens", disse Toby Emmerich, presidente da Warner, em comunicado obtido pelo site Deadline. "Nós estamos animados que ele voltará para sua grande paixão, que é escrever e produzir filmes. É ainda melhor que ele irá continuar conosco na Warner Bros. Estamos ansiosos para ver seu trabalho em Lanterna Verde e outros projetos futuros", continuou.
Johns começou a trabalhar como supervisor do universo cinematográfico da DC em 2016, após as críticas negativas a Batman vs Superman: As Origens da Justiça. Ele coescreveu Aquaman, que estreia em dezembro de 2018 nos cinemas, e está fazendo o roteiro de Mulher Maravilha 2, que será lançado em 2019. Seu primeiro projeto como produtor da Warner será em Green Lantern Corps, baseado no grupo de detetives intergalácticos do personagem Lanterna Verde.

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