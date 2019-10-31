Prêmio Jabuti 2019 divulga lista de finalistas; confira

O vencedor do Prêmio Jabuti ganha R$ 5 mil e a estatueta da foto Crédito: Câmara Brasileira do Livro

Um dos principais prêmios literários do País, o Jabuti divulgou no início da tarde desta quinta-feira, 31, os cinco finalistas de suas 19 categorias - elas são divididas em quatro eixos: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação. No início do mês, os organizadores revelaram os dez finalistas.

Entre os selecionados estão Fernanda Young (1970-2019), com Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino. Fernanda morreu em agosto, e se seu livro ficar em primeiro lugar na categoria crônica sua família fica com o prêmio. No passado, explica o curador Pedro Almeida, isso não era possível. Concorrem com Fernanda Young Ruy Castro (A Arte de Querer Bem), Fabrício Corsaletti (Perambule), Míriam Leitão (Refúgio no Sábado) e Andréa Pachá (Velhos São os Outros).

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia na Auditório do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, no dia 28 de novembro, quando também será anunciado o vencedor do Livro do Ano, que ganha R$ 100 mil. O primeiro colocado de cada categoria ganha R$ 5 mil e o tradicional troféu do Jabuti.

Vale lembrar que entre 2017 e 2018, quando os organizadores promoveram uma grande mudança no regulamento, que desagradou, em alguns casos, e gerou polêmica e bate-boca, o número de categorias caiu de 29 para 18. Alguns ajustes foram feitos este ano para tentar minimizar a crise instalada no ano passado  a principal crítica foi a união das categorias infantil e juvenil, separadas agora novamente.

Em 2019, o Jabuti recebeu 2.103 inscrições. No ano passado, foram inscritas 1.963 obras e em 2017, 2.346, segundo a Câmara Brasileira do Livro. Vale lembrar que entre 2017 e 2018, quando os organizadores promoveram uma grande mudança no regulamento, que desagradou, em alguns casos, e gerou polêmica e bate-boca, o número de categorias caiu de 29 para 18.

Os 5 finalistas das 19 categorias do Prêmio Jabuti 2019

EIXO LITERATURA

CONTO



Título: Alguns humanos | Autor(a): Gustavo Pacheco | Editora(s): Tinta da China Brasil



| Autor(a): Gustavo Pacheco | Editora(s): Tinta da China Brasil Título: O sol na cabeça | Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras



| Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras Título: Reserva natural | Autor(a): Rodrigo Lacerda | Editora(s): Companhia das Letras



| Autor(a): Rodrigo Lacerda | Editora(s): Companhia das Letras Título: Sebastopol | Autor(a): Emilio Fraia | Editora(s): Alfaguara / Companhia das Letras



| Autor(a): Emilio Fraia | Editora(s): Alfaguara / Companhia das Letras Título: Um beijo por mês | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque



CRÔNICA

Título: A arte de querer bem | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Estação Brasil



| Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Estação Brasil Título: Perambule | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Editora 34



| Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Editora 34 Título: Pós-F: para além do masculino e do feminino | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa



| Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa Título: Refúgio no sábado | Autor(a): Míriam Leitão | Editora(s): Intrínseca



| Autor(a): Míriam Leitão | Editora(s): Intrínseca Título: Velhos são os outros | Autor(a): Andréa Pachá | Editora(s): Intrínseca



HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Título: Ânsia eterna | Autor(a): Verônica Berta | Editora(s): SESI-SP Editora



| Autor(a): Verônica Berta | Editora(s): SESI-SP Editora Título: Bendita cura - Volume 1 | Autor(a): Mário César | Editora(s): EntreQuadros



| Autor(a): Mário César | Editora(s): EntreQuadros Título: Graphic MSP - Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa



| Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa Título: O idiota: o clássico de Fiódor Dostoiévski em quadrinhos | Autor(a): André Diniz | Editora(s): Quadrinhos na Cia / Companhia das Letras



| Autor(a): André Diniz | Editora(s): Quadrinhos na Cia / Companhia das Letras Título: Raul | Autor(a): Alexandre De Maio | Editora(s): Editora Elefante



INFANTIL

Título: A Avó Amarela | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora



| Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora Título: Casa de passarinho | Autor(a): Ana Rosa Costa, Odilon Moraes | Editora(s): Editora Positivo



| Autor(a): Ana Rosa Costa, Odilon Moraes | Editora(s): Editora Positivo Título: Donana e Titonho | Autor(a): Ninfa Parreiras | Editora(s): Paulinas



| Autor(a): Ninfa Parreiras | Editora(s): Paulinas Título: Enreduana | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras



| Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras Título: Olavo | Autor(a): Odilon Moraes | Editora(s): Jujuba Editora



JUVENIL

Título: 80 degrau s | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Palavras Projetos Editoriais



s | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Palavras Projetos Editoriais Título: A grande assembleia dos bichos pestilentos e peçonhentos | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial



| Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial Título: Clarice | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Global Editora



| Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Global Editora Título: Histórias guardadas pelo rio | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM



| Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM Título: O Cão e o Curumin | Autor(a): Cristino Wapichana | Editora(s): Editora Melhoramentos



POESIA

Título: Carvão : : capim | Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34



| Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34 Título: Fundo Falso | Autor(a): Mônica de Aquino | Editora(s): Relicário Edições



| Autor(a): Mônica de Aquino | Editora(s): Relicário Edições Título: Lua na jaula | Autor(a): Ledusha Spinardi | Editora(s): Todavia



| Autor(a): Ledusha Spinardi | Editora(s): Todavia Título: Nenhum mistério | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras



| Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras Título: Nuvens | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34



ROMANCE

Título: A tirania do amor | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Todavia



Título: Cloro | Autor(a): Alexandre Vidal Porto | Editora(s): Companhia das Letras



Título: Enterre seus mortos | Autor(a): Ana Paula Maia | Editora(s): Companhia das Letras



Título: Nunca houve um castelo | Autor(a): Martha Batalha | Editora(s): Companhia das Letras



Título: O pai da menina morta | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia



EIXO ENSAIOS

ARTES

Título: A fotografia como escrita pessoal: Alair Gomes e a melancolia do corpo - outro | Autor(a): Alexandre Santos | Editora(s): Editora da UFRGS



| Autor(a): Alexandre Santos | Editora(s): Editora da UFRGS Título: Arte popular brasileira: olhares contemporâneos | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro



| Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Autor(a): Adriano Pedrosa, Lilia Moritz Schwarcz, Tomás Toledo, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake



| Autor(a): Adriano Pedrosa, Lilia Moritz Schwarcz, Tomás Toledo, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake Título: Nova história do cinema brasileiro, volumes 1 e 2 | Autor(a): Fernão Pessoa Ramos, Sheila Schvarzman | Editora(s): Edições Sesc São Paulo



| Autor(a): Fernão Pessoa Ramos, Sheila Schvarzman | Editora(s): Edições Sesc São Paulo Título: Patrimônio colonial latino-americano: urbanismo, arquitetura, arte sacra | Autor(a): Percival Tirapeli | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO E REPORTAGEM



Título: A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil | Autor(a): Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias | Editora(s): Todavia



| Autor(a): Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias | Editora(s): Todavia Título: Carolina: uma biografia | Autor(a): Tom Farias | Editora(s): Malê



| Autor(a): Tom Farias | Editora(s): Malê Título: Jorge Amado: uma biografia | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia



| Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia Título: O livro de Jô: uma autobiografia desautorizada - volume 2 | Autor(a): Jô Soares, Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras

| Autor(a): Jô Soares, Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras Título: O Tiradentes: uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier | Autor(a): Lucas Figueiredo | Editora(s): Companhia das Letras



CIÊNCIAS

Título: A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante



| Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante Título: Ciência e pseudociência: por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar | Autor(a): Ronaldo Pilati | Editora(s): Editora Contexto



| Autor(a): Ronaldo Pilati | Editora(s): Editora Contexto Título: Ciência para educação: uma ponte entre dois mundos | Autor(a): Augusto Buchweitz, Mailce Borges Mota, Roberto Lent | Editora(s): Editora Atheneu



| Autor(a): Augusto Buchweitz, Mailce Borges Mota, Roberto Lent | Editora(s): Editora Atheneu Título: Hipnotizados: o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles | Autor(a): Brenda Fucuta | Editora(s): Objetiva / Companhia das Letras



| Autor(a): Brenda Fucuta | Editora(s): Objetiva / Companhia das Letras Título: Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória | Autor(a): Luciano Frontino de Medeiros | Editora(s): InterSaberes



ECONOMIA CRIATIVA

Título: 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador



| Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador Título: Mude ou morra: tudo que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia | Autor(a): Renato Mendes, Roni Cunha Bueno | Editora(s): Editora Planeta



| Autor(a): Renato Mendes, Roni Cunha Bueno | Editora(s): Editora Planeta Título: Porque criei a Gastronomia Periférica | Autor(a): Edson Leite | Editora(s): Editora Inova



| Autor(a): Edson Leite | Editora(s): Editora Inova Título: Uma vida sem lixo: guia para reduzir o desperdício na sua casa e simplificar a vida | Autor(a): Cristal Muniz | Editora(s): Alaúde



| Autor(a): Cristal Muniz | Editora(s): Alaúde Título: Viva o fim: almanaque de um novo mundo | Autor(a): André Carvalhal | Editora(s): Paralela / Companhia das Letras



HUMANIDADES

Título: Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz (org.), Flávio Gomes (org.) | Editora(s): Companhia das Letras



| Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz (org.), Flávio Gomes (org.) | Editora(s): Companhia das Letras Título: Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro | Autor(a): Sérgio Abranches | Editora(s): Companhia das Letras



| Autor(a): Sérgio Abranches | Editora(s): Companhia das Letras Título: Ser republicano no Brasil colônia: a história de uma tradição esquecida | Autor(a): Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras



| Autor(a): Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras Título: Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 - 2013 | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora



| Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora Título: Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico | Autor(a): Laura Carvalho | Editora(s): Todavia



EIXO LIVRO

CAPA

Título: James Joyce - um retrato do artista quando jovem e Epifanias | Capista: Diogo Droschi | Editora(s): Autêntica



Capista: Diogo Droschi | Editora(s): Autêntica Título: Letizia Battaglia: Palermo | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): IMS



| Capista: Luciana Facchini | Editora(s): IMS Título: O galo de ouro | Capista: Leonardo Iaccarino | Editora(s): José Olympio



| Capista: Leonardo Iaccarino | Editora(s): José Olympio Título: Revela-te, Chico: uma fotobiografia | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias



| Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias Título: Sapientia: uma arqueologia de saberes esquecidos | Capista: Tereza Bettinardi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo



ILUSTRAÇÃO

Título: Chão de peixes | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar



| Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar Título: Enreduana | Ilustrador(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras



| Ilustrador(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras Título: Nem filho educa pai | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): SESI-SP Editora



| Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): SESI-SP Editora Título: Se eu abrir esta porta agora... | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): SESI-SP EDITORA



| Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): SESI-SP EDITORA Título: Se os tubarões fossem homens | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Edições Olho de Vidro



IMPRESSÃO

Título: Bill Viola | Responsável: Adelcio Alberto Canolla | Editora(s): Edições Sesc São Paulo



| Responsável: Adelcio Alberto Canolla | Editora(s): Edições Sesc São Paulo Título: Clementina Duarte 50 anos de arte e design | Responsável: Julio Gonçalves | Editora(s): Cepe Editora



| Responsável: Julio Gonçalves | Editora(s): Cepe Editora Título: Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo



| Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo Título: Francisco João de Azevedo e a invenção da máquina de escrever | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá



| Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá Título: Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá



PROJETO GRÁFICO

Título: Clarice | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora



| Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora Título: Claudia Andujar: a luta Yanomami | Responsável: Elisa von Randow, Julia Massagão | Editora(s): IMS



| Responsável: Elisa von Randow, Julia Massagão | Editora(s): IMS Título: Cordão | Responsável: Luciana Calheiros | Editora(s): Zoludesign



| Responsável: Luciana Calheiros | Editora(s): Zoludesign Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake



| Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake Título: Teatro da Vertigem | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Editora Cobogó



TRADUÇÃO

Título: Almas mortas | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Editora 34



| Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Editora 34 Título: Lições de ética | Tradutor(a): Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus | Editora(s): Editora da Unesp



| Tradutor(a): Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus | Editora(s): Editora da Unesp Título: Morrer sozinho em Berlim | Tradutor(a): Claudia Abeling | Editora(s): Editora Estação Liberdade



Tradutor(a): Claudia Abeling | Editora(s): Editora Estação Liberdade Título: O conto dos Contos: Pentameron ou o Entretenimento dos Pequeninos | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria



| Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria Título: Sobre isto | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34



EIXO INOVAÇÃO

FOMENTO À LEITURA

Título: Caixa de cultura | Responsável: Rosana Firmino de Araújo Gutierrez | Editora(s): Serviço Social da Indústria - SESI-SP



| Responsável: Rosana Firmino de Araújo Gutierrez | Editora(s): Serviço Social da Indústria - SESI-SP Título: Leia para uma criança | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social



| Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social Título: Pegaí leitura grátis | Responsável: Idomar Augusto Cerutti | Editora(s): Instituto Pegai Leitura Grátis



| Responsável: Idomar Augusto Cerutti | Editora(s): Instituto Pegai Leitura Grátis Título: Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo | Editora(s): Edições Sesc SP



| Responsável: Sesc São Paulo | Editora(s): Edições Sesc SP Título: Rede LiteraSampa | Responsável: Mara Esteves Costa | Editora(s): Mara Esteves Costa

