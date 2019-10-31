Prêmio Jabuti 2019 divulga lista de finalistas; confira

Um dos principais prêmios literários do País, o Jabuti divulgou no início da tarde desta quinta-feira, 31, os cinco finalistas de suas 19 categorias - elas são divididas em quatro eixos: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação. No início do mês, os organizadores revelaram os dez finalistas.
Entre os selecionados estão Fernanda Young (1970-2019), com Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino. Fernanda morreu em agosto, e se seu livro ficar em primeiro lugar na categoria crônica sua família fica com o prêmio. No passado, explica o curador Pedro Almeida, isso não era possível. Concorrem com Fernanda Young Ruy Castro (A Arte de Querer Bem), Fabrício Corsaletti (Perambule), Míriam Leitão (Refúgio no Sábado) e Andréa Pachá (Velhos São os Outros).
Os vencedores serão conhecidos em cerimônia na Auditório do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, no dia 28 de novembro, quando também será anunciado o vencedor do Livro do Ano, que ganha R$ 100 mil. O primeiro colocado de cada categoria ganha R$ 5 mil e o tradicional troféu do Jabuti.
Vale lembrar que entre 2017 e 2018, quando os organizadores promoveram uma grande mudança no regulamento, que desagradou, em alguns casos, e gerou polêmica e bate-boca, o número de categorias caiu de 29 para 18. Alguns ajustes foram feitos este ano para tentar minimizar a crise instalada no ano passado a principal crítica foi a união das categorias infantil e juvenil, separadas agora novamente.
Em 2019, o Jabuti recebeu 2.103 inscrições. No ano passado, foram inscritas 1.963 obras e em 2017, 2.346, segundo a Câmara Brasileira do Livro. Vale lembrar que entre 2017 e 2018, quando os organizadores promoveram uma grande mudança no regulamento, que desagradou, em alguns casos, e gerou polêmica e bate-boca, o número de categorias caiu de 29 para 18.
Os 5 finalistas das 19 categorias do Prêmio Jabuti 2019
EIXO LITERATURA
- CONTO
- Título: Alguns humanos | Autor(a): Gustavo Pacheco | Editora(s): Tinta da China Brasil
- Título: O sol na cabeça | Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Reserva natural | Autor(a): Rodrigo Lacerda | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Sebastopol | Autor(a): Emilio Fraia | Editora(s): Alfaguara / Companhia das Letras
- Título: Um beijo por mês | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque
- CRÔNICA
- Título: A arte de querer bem | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Estação Brasil
- Título: Perambule | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Editora 34
- Título: Pós-F: para além do masculino e do feminino | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa
- Título: Refúgio no sábado | Autor(a): Míriam Leitão | Editora(s): Intrínseca
- Título: Velhos são os outros | Autor(a): Andréa Pachá | Editora(s): Intrínseca
- HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
- Título: Ânsia eterna | Autor(a): Verônica Berta | Editora(s): SESI-SP Editora
- Título: Bendita cura - Volume 1 | Autor(a): Mário César | Editora(s): EntreQuadros
- Título: Graphic MSP - Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa
- Título: O idiota: o clássico de Fiódor Dostoiévski em quadrinhos | Autor(a): André Diniz | Editora(s): Quadrinhos na Cia / Companhia das Letras
- Título: Raul | Autor(a): Alexandre De Maio | Editora(s): Editora Elefante
- INFANTIL
- Título: A Avó Amarela | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora
- Título: Casa de passarinho | Autor(a): Ana Rosa Costa, Odilon Moraes | Editora(s): Editora Positivo
- Título: Donana e Titonho | Autor(a): Ninfa Parreiras | Editora(s): Paulinas
- Título: Enreduana | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras
- Título: Olavo | Autor(a): Odilon Moraes | Editora(s): Jujuba Editora
- JUVENIL
- Título: 80 degraus | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Palavras Projetos Editoriais
- Título: A grande assembleia dos bichos pestilentos e peçonhentos | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial
- Título: Clarice | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Global Editora
- Título: Histórias guardadas pelo rio | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM
- Título: O Cão e o Curumin | Autor(a): Cristino Wapichana | Editora(s): Editora Melhoramentos
- POESIA
- Título: Carvão : : capim | Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34
- Título: Fundo Falso | Autor(a): Mônica de Aquino | Editora(s): Relicário Edições
- Título: Lua na jaula | Autor(a): Ledusha Spinardi | Editora(s): Todavia
- Título: Nenhum mistério | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Nuvens | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34
- ROMANCE
- Título: A tirania do amor | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Todavia
- Título: Cloro | Autor(a): Alexandre Vidal Porto | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Enterre seus mortos | Autor(a): Ana Paula Maia | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Nunca houve um castelo | Autor(a): Martha Batalha | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: O pai da menina morta | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia
EIXO ENSAIOS
- ARTES
- Título: A fotografia como escrita pessoal: Alair Gomes e a melancolia do corpo - outro | Autor(a): Alexandre Santos | Editora(s): Editora da UFRGS
- Título: Arte popular brasileira: olhares contemporâneos | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro
- Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Autor(a): Adriano Pedrosa, Lilia Moritz Schwarcz, Tomás Toledo, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake
- Título: Nova história do cinema brasileiro, volumes 1 e 2 | Autor(a): Fernão Pessoa Ramos, Sheila Schvarzman | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Título: Patrimônio colonial latino-americano: urbanismo, arquitetura, arte sacra | Autor(a): Percival Tirapeli | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO E REPORTAGEM
- Título: A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil | Autor(a): Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias | Editora(s): Todavia
- Título: Carolina: uma biografia | Autor(a): Tom Farias | Editora(s): Malê
- Título: Jorge Amado: uma biografia | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia
- Título: O livro de Jô: uma autobiografia desautorizada - volume 2 | Autor(a): Jô Soares, Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: O Tiradentes: uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier | Autor(a): Lucas Figueiredo | Editora(s): Companhia das Letras
- CIÊNCIAS
- Título: A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante
- Título: Ciência e pseudociência: por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar | Autor(a): Ronaldo Pilati | Editora(s): Editora Contexto
- Título: Ciência para educação: uma ponte entre dois mundos | Autor(a): Augusto Buchweitz, Mailce Borges Mota, Roberto Lent | Editora(s): Editora Atheneu
- Título: Hipnotizados: o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles | Autor(a): Brenda Fucuta | Editora(s): Objetiva / Companhia das Letras
- Título: Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória | Autor(a): Luciano Frontino de Medeiros | Editora(s): InterSaberes
- ECONOMIA CRIATIVA
- Título: 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador
- Título: Mude ou morra: tudo que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia | Autor(a): Renato Mendes, Roni Cunha Bueno | Editora(s): Editora Planeta
- Título: Porque criei a Gastronomia Periférica | Autor(a): Edson Leite | Editora(s): Editora Inova
- Título: Uma vida sem lixo: guia para reduzir o desperdício na sua casa e simplificar a vida | Autor(a): Cristal Muniz | Editora(s): Alaúde
- Título: Viva o fim: almanaque de um novo mundo | Autor(a): André Carvalhal | Editora(s): Paralela / Companhia das Letras
- HUMANIDADES
- Título: Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz (org.), Flávio Gomes (org.) | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro | Autor(a): Sérgio Abranches | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Ser republicano no Brasil colônia: a história de uma tradição esquecida | Autor(a): Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras
- Título: Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 - 2013 | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora
- Título: Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico | Autor(a): Laura Carvalho | Editora(s): Todavia
EIXO LIVRO
- CAPA
- Título: James Joyce - um retrato do artista quando jovem e Epifanias | Capista: Diogo Droschi | Editora(s): Autêntica
- Título: Letizia Battaglia: Palermo | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): IMS
- Título: O galo de ouro | Capista: Leonardo Iaccarino | Editora(s): José Olympio
- Título: Revela-te, Chico: uma fotobiografia | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias
- Título: Sapientia: uma arqueologia de saberes esquecidos | Capista: Tereza Bettinardi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- ILUSTRAÇÃO
- Título: Chão de peixes | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar
- Título: Enreduana | Ilustrador(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras
- Título: Nem filho educa pai | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): SESI-SP Editora
- Título: Se eu abrir esta porta agora... | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): SESI-SP EDITORA
- Título: Se os tubarões fossem homens | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Edições Olho de Vidro
- IMPRESSÃO
- Título: Bill Viola | Responsável: Adelcio Alberto Canolla | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Título: Clementina Duarte 50 anos de arte e design | Responsável: Julio Gonçalves | Editora(s): Cepe Editora
- Título: Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo
- Título: Francisco João de Azevedo e a invenção da máquina de escrever | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá
- Título: Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá
- PROJETO GRÁFICO
- Título: Clarice | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora
- Título: Claudia Andujar: a luta Yanomami | Responsável: Elisa von Randow, Julia Massagão | Editora(s): IMS
- Título: Cordão | Responsável: Luciana Calheiros | Editora(s): Zoludesign
- Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake
- Título: Teatro da Vertigem | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Editora Cobogó
- TRADUÇÃO
- Título: Almas mortas | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Editora 34
- Título: Lições de ética | Tradutor(a): Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus | Editora(s): Editora da Unesp
- Título: Morrer sozinho em Berlim | Tradutor(a): Claudia Abeling | Editora(s): Editora Estação Liberdade
- Título: O conto dos Contos: Pentameron ou o Entretenimento dos Pequeninos | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria
- Título: Sobre isto | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34
EIXO INOVAÇÃO
- FOMENTO À LEITURA
- Título: Caixa de cultura | Responsável: Rosana Firmino de Araújo Gutierrez | Editora(s): Serviço Social da Indústria - SESI-SP
- Título: Leia para uma criança | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social
- Título: Pegaí leitura grátis | Responsável: Idomar Augusto Cerutti | Editora(s): Instituto Pegai Leitura Grátis
- Título: Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo | Editora(s): Edições Sesc SP
- Título: Rede LiteraSampa | Responsável: Mara Esteves Costa | Editora(s): Mara Esteves Costa
- LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR
- Título: A resistência | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press
- Título: Brasil: Uma biografia | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling | Editora(s): Companhia das Letras, Penguin Random House UK/Allen Lane
- Título: Meia-noite e vinte | Autor(a): Daniel Galera | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag
- Título: Meu Pé de Laranja Lima | Autor(a): José Mauro de Vasconcelos | Editora(s): Editora Melhoramentos , Pushkin Press
- Título: Simpatia pelo demônio | Autor(a): Bernardo Carvalho | Editora(s): Companhia das Letras, ÉDITIONS MÉTAILIÉ