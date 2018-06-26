Prédio da Fafi será entregue no sábado (30), diz Prefeitura de Vitória

Prédio da Fafi foi reformado e restaurado Crédito: Divulgação/PMV

Após três anos de espera, a obra de reforma e restauro do prédio da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi será finalizada. Segundo a Prefeitura de Vitória, a entrega será neste sábado (30), às 10h.

Para marcar a entrega, a partir das 9 horas, haverá uma série de atividades culturais protagonizadas pelos alunos da instituição. Serão 14 coreografias  de balé, dança contemporânea e estilo livre , um pocket show da Orquestra de Cordas Fafi e apresentação do solo de dança "Cisne Negro".

DESCOBERTA

A obra contemplou o restauro da fachada, do telhado, do piso e das pinturas parietais da edificação, além da revisão elétrica e do sistema de climatização do prédio.

Durante o processo de prospecção, os restauradores encontraram duas pinturas parietais - uma das mais antigas formas de decoração e muito usada por artistas até o século XX - nas salas de dança, que foram recuperadas e estendidas para todo o ambiente.

Pinturas parietais encontradas durante o restauro da Fafi Crédito: Divulgação/PMV

Além das pinturas, também aconteceu o restauro de um grande lambri europeu, um revestimento interno de parede de madeira trabalhada, cujas peças são encaixadas sem utilização de pregos.

"A Fafi está ficando linda. Muitos detalhes históricos foram mantidos na restauração do prédio. Foi instalado um elevador no prédio, tornando o local mais acessível. As salas também receberam aparelhos de ar-condicionado para maior conforto dos professores e alunos. Mais uma obra entregue à comunidade para receber a população de uma forma digna. É uma obra muito importante que ajuda na revitalização do Centro Histórico de Vitória, que é um desejo de todos nós", detalha o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

TRANSFERÊNCIA

Após a entrega do prédio, será realizado o processo de transferência dos equipamentos e mobiliários, que estão na sede temporária da Fafi, localizada na praça Ubaldo Ramalhete, iniciando as atividades do segundo semestre da escola.