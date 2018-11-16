'Precisamos de um lugar para mostrar a nossa arte', diz músico do ES

Visão aérea das obras (ou ruínas) do Cais das Artes Crédito: CLEFERSON COMARELA/VIXFLY DRONES

"Quando vi a matéria, pensei em fazer um abraço. Fiquei indignado. Uma associação como a da Enseada do Suá não saber que aquele espaço vai trazer cultura e economia para os artistas. Temos que mostrar que aquilo ali vai ser um centro cultural e que é preciso ocupar. Vai ser um impacto gigantesco naquela praça, vai dar vida ao lugar, vai gerar renda para todo mundo, vai ser maravilhoso. Não pode permitir, que depois de tanto gasto, destruam aquilo", defende.

O abraço simbólico ao Cais das Artes ainda não tem data definida, mas a ideia é que seja um evento com espaço para as mais variadas expressões artísticas.

Vou conversar com as pessoas. Adoraria fazer uma intervenção cultural, com artista pintando, contação de história, cinema e um som para legitimar artisticamente aquele lugar. Ele está abandonado. As coisas só são bonitas quando têm vida, a gente precisa de lugar para trabalhar, para mostrar a nossa arte Fábio Carvalho, artista

Apesar dos problemas, Fábio enxerga o Cais da Artes como esperança para que a cena cultural do Espírito Santo ganhe espaço, visibilidade e público.

"Tem muitas falhas, ninguém gosta daquela arquitetura, e tenho dúvidas se a gente (artista do Espírito Santo) vai ocupar aquele espaço. Um teatro de 1200 lugares é muito grande para artistas do Espírito Santo, mas a gente não tem equipamento cultural para escoar a nossa produção artística. O Carlos Gomes, o Sesc Gloria e o teatro da Ufes não atendem a demanda capixaba. Eles acham que o artista capixaba não tem público. A gente precisa reconstruir o nosso público, a nossa plateia. Depois do movimento dos anos 2000 da música, ninguém conhece mais a gente. Esse lance de artista capixaba virou uma coisa ruim", lamenta.

OBRAS PARADAS

Em outubro deste ano, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) suspendeu a licitação para retomar as obras no Cais das Artes em aviso publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial. No documento, a justificativa é de que serão feitas "adequações no edital".

Segundo nota enviada pelo Iopes na época, 18 empresas, algumas de outros Estados, registraram cerca de 30 pedidos de esclarecimentos, o que é normal acontecer em função do tamanho e da complexidade da obra. O Iopes garante que, mesmo enquanto o edital estiver suspenso, continuará recebendo as visitas das empresas no canteiro da obra e continuará prestando informações para que essas empresas possam continuar seus estudos, visando á elaboração de suas propostas. "Após os ajustes, o edital será republicado e o prazo para a retomada da obra está mantido", diz trecho final da resposta do órgão.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EMPRESÁRIOS E INVESTIDORES DA ENSEADA DO SUÁ DIVULGA NOTA

A amei-ES jamais se posicionou institucionalmente pela demolição do cais das artes. O assunto foi colocado em discussão na última assembleia a pedido de vários moradores. Na ocasião, foi deliberado que a amei-es irá pedir uma apresentação do projeto, orçamento e cronograma, para posterior retomada de discussões.

A apresentação do projeto é fundamental, visto o mesmo já ter quase 10 anos, uma obra prevista para 20 meses (!) de duração com entrega em 2011, na prática já aproximando-se dos 10 anos! Nesse período, centenas de novas famílias passaram a morar no bairro e precisam ser apresentadas do projeto. Hoje observam apenas uma obra que não acaba.

Alguns pontos são consenso:

- Somos favoráveis ao uso do local para fins culturais/artísticos, isso nunca foi questionado. O que passou a ser questionado não foi a finalidade (o uso) do local, mas tão somente um projeto de arquitetura em desarmonia com as características urbanísticas daquela porção do bairro, que possui edificações mais baixas, e com a paisagem do local. Essa desarmonia não é uma observação apenas de moradores ou da associação da Enseada do Suá, mas de dezenas de arquitetos e urbanistas capixabas.