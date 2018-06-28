Praia do Canto tem stand up de humor toda semana de graça

O projeto "Social do Jair", que começou há dois meses em um teatro de Vitória, agora está de casa nova: toda quinta-feira, a partir das 20h30, os encontros serão no restaurante By Rock Steakhouse. A ideia do evento é que nove humoristas capixabas se apresentem com piadas no estilo stand up por até sete minutos cada, com o objetivo de manter viva a cena humorística do Espírito Santo - e tudo isso sem custo adicional pela apresentação dos artistas.

João Garcia participa do projeto Crédito: Marcella Neitzel/Divulgação

"A motivação é estarmos reunidos como dificilmente fazíamos antigamente. A vontade de recriar o público que tínhamos há alguns anos e estarmos exercitando a cabeça, a escrita... Enfim, a função de humorista", define Haeckel Ferreira, um dos nove participantes do projeto, que completa: "Esse não vai ser um show comum. Num show 'normal' as piadas já estão testadas e a gente já sabe que elas funcionam. No 'Social do Jair', o público vai ver piadas sendo testadas. Do zero".

As piadas, para Haeckel, não possuem uma tática para dar certo. Ele diz que conta uma piada e, se não funciona, já muda logo para outra. Além dele, Vitor Passarim, Joãozinho Garcia, Luan Ériclis, Pejota, Baltazar Junior, Angela Jackson, Fabio Flores e Rossini Macedo estão na lista do grupo.

No "Social do Jair", ele avalia que primeiro as pessoas precisam entender que os humoristas estão testando piadas novas. "Então, o público precisa estar mais aberto para negócio de 'tentativa e erro'. Mas acho que vai ser tranquilo. O público capixaba é bem parceiro nesse quesito. Ele sempre está do lado do humorista e vai mesmo pra se divertir. E daremos o nosso máximo pra dar essa diversão pra ele", finaliza.

Haeckel Ferreira conta com a parceria do público Crédito: Marcella Neitzel/Divulgação

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