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Polêmico

Pôster do Pearl Jam retrata cadáver de Trump e Casa Branca em chamas

Em março, banda também provocou polêmica com pôster sobre show no Rio

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 18:10
Novo pêster do Pear Jam retrata cadáver de Trump Crédito: Reprodução | Twitter
Mais uma vez um pôster do Pearl Jam vem dando o que falar. No desenho feito pelo baixista da banda, Jeff Ament, e pelo artista Bobby Brown, Donald Trump é retratado como um cadáver em decomposição sendo comido por uma águia.
A imagem foi feita para um show da banda em apoio a campanha do político democrata Jon Tester. Na arte aparece ainda a Casa Branca em chamas e o Lincoln Memorial se esfacelando.
Em março, quando esteve no Brasil para uma turnê, o Pearl Jam também provocou polêmica com um de seus cartazes. A arte, assinada por Ravi Zupa, trazia pássaros da fauna brasileira - tucano, arara e bem-te-vi - carregando fuzis. Ao fundo, a representação de uma favela carioca.
"Essa obra é uma homenagem ao Rio de Janeiro - particularmente, às pessoas da favela da cidade, que, apesar da obscena desigualdade, encontra maneiras de construir cidades nas montanhas", explicou Zupa.
Pôster do Pearl Jam para show no Rio Crédito: Reprodução
A imagem causou polêmica entre internautas. Enquanto muitos fãs brasileiros comemoraram por entender a arte como um protesto contra a intervenção federal na segurança da cidade, outros criticaram.
"Desconhecem a nossa realidade", "essa imagem representa bem o nosso Rio de Janeiro" e "esse tucano é uma indireta?" foram alguns dos comentários que pipocaram nas redes.

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