Pôster do Pearl Jam retrata cadáver de Trump e Casa Branca em chamas

Novo pêster do Pear Jam retrata cadáver de Trump Crédito: Reprodução | Twitter

Mais uma vez um pôster do Pearl Jam vem dando o que falar. No desenho feito pelo baixista da banda, Jeff Ament, e pelo artista Bobby Brown, Donald Trump é retratado como um cadáver em decomposição sendo comido por uma águia.

A imagem foi feita para um show da banda em apoio a campanha do político democrata Jon Tester. Na arte aparece ainda a Casa Branca em chamas e o Lincoln Memorial se esfacelando.

Em março, quando esteve no Brasil para uma turnê, o Pearl Jam também provocou polêmica com um de seus cartazes. A arte, assinada por Ravi Zupa, trazia pássaros da fauna brasileira - tucano, arara e bem-te-vi - carregando fuzis. Ao fundo, a representação de uma favela carioca.

"Essa obra é uma homenagem ao Rio de Janeiro - particularmente, às pessoas da favela da cidade, que, apesar da obscena desigualdade, encontra maneiras de construir cidades nas montanhas", explicou Zupa.

Pôster do Pearl Jam para show no Rio Crédito: Reprodução

A imagem causou polêmica entre internautas. Enquanto muitos fãs brasileiros comemoraram por entender a arte como um protesto contra a intervenção federal na segurança da cidade, outros criticaram.