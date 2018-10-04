Por que não vai ter Prêmio Nobel de Literatura em 2018

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2018 só será conhecido em 2019 Crédito: Divulgação

Durante toda a semana estamos acompanhando os aguardados anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel, o mais importante do mundo nas diversas áreas que cobre. Tradicionalmente o último a ser anunciado, o Nobel de Literatura não será concedido em 2018.

A decisão de pular 2018 e premiar dois escritores em 2019 foi tomada pela Academia Sueca em maio, depois de uma série de escândalos sexuais e de vazamentos de informações.

"Nós achamos necessário dedicar um tempo para reconquistar a confiança do público na Academia antes que o próximo vencedor possa ser anunciado", declarou à época o secretário permanente da instituição, Anders Olsson. Ele também alegou que a decisão é uma forma de respeitar os que já ganharam e os que ainda ganharão o prêmio.

O Nobel de Literatura já foi cancelado ou adiado outras sete vezes, quase sempre por causa de guerras. Desde 1949 isso não ocorria.