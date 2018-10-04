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LITERATURA

Por que não vai ter Prêmio Nobel de Literatura em 2018

Na semana em que a Academia Sueca concede o prestigioso prêmio para profissionais de diversas áreas, entenda por que nenhum escritor será premiado em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 01:43

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 01:43

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2018 só será conhecido em 2019 Crédito: Divulgação
Durante toda a semana estamos acompanhando os aguardados anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel, o mais importante do mundo nas diversas áreas que cobre. Tradicionalmente o último a ser anunciado, o Nobel de Literatura não será concedido em 2018.
A decisão de pular 2018 e premiar dois escritores em 2019 foi tomada pela Academia Sueca em maio, depois de uma série de escândalos sexuais e de vazamentos de informações.
"Nós achamos necessário dedicar um tempo para reconquistar a confiança do público na Academia antes que o próximo vencedor possa ser anunciado", declarou à época o secretário permanente da instituição, Anders Olsson. Ele também alegou que a decisão é uma forma de respeitar os que já ganharam e os que ainda ganharão o prêmio.
O Nobel de Literatura já foi cancelado ou adiado outras sete vezes, quase sempre por causa de guerras. Desde 1949 isso não ocorria.
Entenda por que o Prêmio Nobel de Literatura não será concedido em 2018

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