Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reggae

Ponto de Equilíbrio lança novo single com luau em Vitória

Banda carioca se apresenta neste sábado, no Ilha Shows, com música inédita e show do último DVD
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 21:58

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 21:58

Banda carioca de reggae Ponto de Equilíbrio Crédito: Renan Yudi
Um dos principais nomes do reggae brasileiro, o Ponto de Equilíbrio surgiu há quase 20 anos, em Vila Isabel, no Rio, bairro conhecido por revelar grandes sambistas como Martinho da Vila e Noel Rosa. Provando que ultrapassa todas as barreiras de gêneros musicais, o grupo desembarca em Vitória hoje, com o mais novo single, Na Função, gravado em parceria com os rappers Rael e Rincon Sapiência e lançado ontem.
Com uma batida diferente do habitual e duas das principais vozes da música nacional atualmente, a canção traz uma reflexão sobre a desigualdade social, e tem produção assinada por Ruxell, Pablo Bispo e Sérgio Santos, responsáveis pelo sucesso da cantora Iza em Pesadão.
Já é algo que estávamos buscando desde o início do ano, a banda estava com a ideia de expandir o público. Fomos atrás dos produtores, Rael e Rincon encaixaram tudo numa boa na agenda. Esse intercâmbio é uma marca não só nossa. Todos os artistas têm buscado boas parcerias hoje em dia, explica o baixista da banda, Pedro Caetano, conhecido como Pedro Pedrada, em entrevista por telefone.
O lançamento vem para firmar a versatilidade da banda, que chegou a gravar com Ivete Sangalo, Gabriel O Pensador e Emicida nos últimos trabalhos.
A formação atual inclui, além de Pedrada, Helio Bentes (vocal), Márcio Sampaio (guitarra), Tiago Cateano (teclado), Lucas Kastrup (bateria) e Marcelo Campos (percussão).
A gente sempre procurou fazer uma coisa bem verdadeira, bem nossa. Colocamos muito amor no que fazemos, muito carinho. Eu acho que o reconhecimento vem do talento e disso, diz Pedro, se referindo ao grande sucesso da banda ao longo das quase duas décadas de carreira.
Além do novo single, a banda apresenta em Vitória o show do último DVD, Ao Vivo no República do Reggae, gravado em Salvador, composto por clássicos como Aonde Vai Chegar?, Janela da Favela, Jah Jah Me Leve e por hits mais recentes como Nossa Música e Direitos Iguais.
Sempre encaramos a música como uma bandeira política e um estilo de vida. Esse sempre foi o nosso principal foco. Hoje em dia buscamos um pouco mais o lado do entretenimento, mas sem deixar nossa mensagem de lado, conclui Pedrada.
Luau da ilha
Atrações: Ponto de Equilíbrio, Macucos, Cidade do Reggae, Herança Negra e Forró Raiz. Quando: Sábado (18), a partir das 20h.
Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.
Ingressos: R$ 60 (2º lote/meia). À venda nas lojas Mavericks, La Vitta Saladeria, Bicho Guloso e no site Superticket.com.br.
Informações: (27) 3224-3726.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados