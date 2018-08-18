Ponto de Equilíbrio lança novo single com luau em Vitória

Banda carioca de reggae Ponto de Equilíbrio Crédito: Renan Yudi

Um dos principais nomes do reggae brasileiro, o Ponto de Equilíbrio surgiu há quase 20 anos, em Vila Isabel, no Rio, bairro conhecido por revelar grandes sambistas como Martinho da Vila e Noel Rosa. Provando que ultrapassa todas as barreiras de gêneros musicais, o grupo desembarca em Vitória hoje, com o mais novo single, Na Função, gravado em parceria com os rappers Rael e Rincon Sapiência e lançado ontem.

Com uma batida diferente do habitual e duas das principais vozes da música nacional atualmente, a canção traz uma reflexão sobre a desigualdade social, e tem produção assinada por Ruxell, Pablo Bispo e Sérgio Santos, responsáveis pelo sucesso da cantora Iza em Pesadão.

Já é algo que estávamos buscando desde o início do ano, a banda estava com a ideia de expandir o público. Fomos atrás dos produtores, Rael e Rincon encaixaram tudo numa boa na agenda. Esse intercâmbio é uma marca não só nossa. Todos os artistas têm buscado boas parcerias hoje em dia, explica o baixista da banda, Pedro Caetano, conhecido como Pedro Pedrada, em entrevista por telefone.

O lançamento vem para firmar a versatilidade da banda, que chegou a gravar com Ivete Sangalo, Gabriel O Pensador e Emicida nos últimos trabalhos.

A formação atual inclui, além de Pedrada, Helio Bentes (vocal), Márcio Sampaio (guitarra), Tiago Cateano (teclado), Lucas Kastrup (bateria) e Marcelo Campos (percussão).

A gente sempre procurou fazer uma coisa bem verdadeira, bem nossa. Colocamos muito amor no que fazemos, muito carinho. Eu acho que o reconhecimento vem do talento e disso, diz Pedro, se referindo ao grande sucesso da banda ao longo das quase duas décadas de carreira.

Além do novo single, a banda apresenta em Vitória o show do último DVD, Ao Vivo no República do Reggae, gravado em Salvador, composto por clássicos como Aonde Vai Chegar?, Janela da Favela, Jah Jah Me Leve e por hits mais recentes como Nossa Música e Direitos Iguais.

Sempre encaramos a música como uma bandeira política e um estilo de vida. Esse sempre foi o nosso principal foco. Hoje em dia buscamos um pouco mais o lado do entretenimento, mas sem deixar nossa mensagem de lado, conclui Pedrada.

Luau da ilha

Atrações: Ponto de Equilíbrio, Macucos, Cidade do Reggae, Herança Negra e Forró Raiz. Quando: Sábado (18), a partir das 20h.

Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória.

Ingressos: R$ 60 (2º lote/meia). À venda nas lojas Mavericks, La Vitta Saladeria, Bicho Guloso e no site Superticket.com.br.