Pode vir, 2019: personalidades da cultura revelam expectativas

O ano começa e com ele o frio na barriga e a interrogação do virá pela frente. Como de praxe, selecionamos alguns nomes da cultura capixaba para revelar seus planos para 2019 e seus desejos (e seus temores). Profissionais da música, das artes plásticas do cinema e do teatro contam que o ano será de incertezas, mas ao mesmo tempo se dizem esperançosos com o cenário cultural capixaba.
O mestre do terror Rodrigo Aragão coleciona vários projetos para o novo ano. Além de lançar o filme mais importante de sua vida, batizado de Cemitério das Almas Perdidas, o cineasta de Guarapari planeja produzir uma exposição com todos os personagens que já criou ao longo de sua carreira, em tamanho real. Além disso, quer inaugurar uma escola de cinema em sua cidade natal.
No Brasil infelizmente o cenário artístico nao é muito animador, com incertezas inclusive no destino da Ancine (Agência Nacional do Cinema). Mas estou feliz com o novo Secretário de Cultura do Espírito Santo, um jovem com um bom histórico. Acho que o estado tende a se destacar no cenário nacional, opina Rodrigo.
O maior desejo do produtor cultural Wesley Telles é que em 2019 o Brasil enxergue o potencial da cultura como os países de primeiro mundo. Outro ponto é que os brasileiros busquem se informar sobre cultura no país, principalmente sobre a Lei Rouanet.
Elas falam do que não conhecem. A Lei é é a principal ferramenta da cultura no país. As pessoas têm a visão errada de que cultura é entretenimento, mas cultura gera transformação social, movimenta o turismo, gera empregos, é algo muito mais amplo. Se eu puder escolher só uma coisa, é que as pessoas tenham respeito e valorizem a cultura, também a cultura capixaba, diz Wesley.
O artista plástico Luciano Feijão tem bons olhos para a cultura capixaba e acredita na gestão cultural vigente no Espírito Santo para os próximos anos. A cultura não é prioridade e acho que vai continuar não sendo no Brasil, mas acredito no empenho dos gestores aqui no estado. Na minha área muitas pessoas têm sido contempladas e acho que estamos colhendo frutos interessantes.
MÚSICA
Com planos de lançar em 2019 seu EP Claustrofolia, a cantora Gabriela Brown deseja que a cultura do Espírito Santo se renove, se reinvente e se multiplique. Espero que tenham mais espaços e público para as produções daqui porque tem muita coisa boa. E que os incentivos continuem acontecendo, tanto financeiro como o apoio do público, resume.
Diretor artístico e maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, Helder Trefzger vai focar na formação de público em 2019. Sobre o Estado, ele possui expectativas altas na nova gestão. Acho que no campo cultural Vitória tem crescido muito. Mas é preciso atingir mais todo estado, e descentralizar um pouco da grande Vitória, diz Helder.
Cainã Morellato, músico de Linhares acha que as os capixabas estão acreditando mais no trabalho dos artistas locais e 2019 não deve ser diferente. Uma das realizações de 2018 foi o Fórum de Formação Musical que vai ganhar uma segunda edição em 2019, incentivando os músicos capixabas.
Mas ele também tem receios no cenário do estado. Estamos com frio na barriga mas precisamos tirar o melhor das situações. Sejamos resistência! A cultura sempre será um alicerce, acredita. Que venha 2019!