Plenário analisa veto a projeto que proíbe nudez em obra de arte no ES

Galerias cheias na Ales durante análise do veto a projeto que proíbe nudez em obra de arte no ES Crédito: Caíque Verli | CBN

Por 17 votos a 9, os deputados mantiveram o veto ao projeto de lei que proíbe exposições artísticas com teor pornográfico. A análise do veto de Paulo Hartung ocorreu na tarde desta segunda-feira (19), em plenário na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Para a derrubada do veto ao Projeto de Lei (PL) 383/2018, que encabeçou a pauta de votações desta segunda-feira (19) eram necessários, no mínimo, 16 votos no plenário. De autoria de Euclério Sampaio, a matéria proíbe a exposição de fotos, textos, desenhos, pinturas, filmes e vídeos que contenha cenas de nudez ou referências ao ato sexual em espaços públicos destinados a atividades artístico-culturais.

Para o veto, o governador Paulo Hartung (PMDB) seguiu parecer da Procuradoria Geral do Estado, segundo a qual a iniciativa é inconstitucional. Em seu despacho, o órgão pontua que a Constituição Federal assegura como direito fundamental a manifestação do pensamento, a criação e a liberdade de expressão. De acordo com o inciso XVI do artigo 21 da Carta Magna, compete à União exercer a classificação indicação das diversões públicas.

Manifestantes contra e a favor do veto lotam galerias da Ales Crédito: Caíque Verli | CBN

A matéria, que tramitou na Assembleia em regime de urgência foi aprovada com emenda em 23 de outubro passado, após parecer conjunto favorável das comissões de Justiça, Cultura e Finanças. Apenas o deputado Sergio Majeski (PSDB) votou contra a iniciativa.

Com a incorporação de emenda, excetuam-se da proibição obras de artistas reconhecidos por órgão competente e fotografia ou similar de populações indígenas ou correlatas. Além disso, incluiu-se a obrigatoriedade de fixação de cartazes em locais visíveis, quando definida por órgão competente, a classificação de público para maiores de 18 anos.

GALERIAS CHEIAS

Galerias cheias na Ales durante análise do veto a projeto que proíbe nudez em obra de arte no ES Crédito: Caíque Verli | CBN

As galerias da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ficaram cheias na tarde desta segunda-feira (19) para acompanhar as votações. De um lado, estavam manifestantes ligados a igrejas católica e evangélicas, que eram contra o veto de Paulo Hartung, portanto a favor da proibição de nudez em obras de arte.

Do outro lado da galeria estavam os artistas capixabas que defendem o veto do governador.

TRANMISSÃO DA VOTAÇÃO





ENTENDA

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Euclério Sampaio (PDT) que tem como objetivo proibir exposições artísticas ou culturais com suposto teor pornográfico no Espírito Santo. O único voto contrário ao projeto partiu do deputado Sergio Majeski (PSDB). Euclério quer proibir exposições que abordem sexualidade e multar em R$ 1 mil os espaços que descumprirem a lei. Em seu projeto, o deputado define teor pornográfico como expressões artísticas ou culturais que contenham fotografias, textos, desenhos, pinturas, filmes e vídeos que exponham o ato sexual e a nudez humana.