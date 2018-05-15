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CINEMA

Pixar lança trailer em estilo retrô para 'Os Incríveis 2'

Além dele, a Mulher-Elástica e Gelado participam de campanhas

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 22:12
Os incríveis 2 Crédito: Divulgação
Faltando um mês para o lançamento do aguardado Os Incríveis 2, a Pixar lançou um trailer estilo retrô para o filme. Baseado nas séries de super-heróis dos anos 1960, a prévia mostra o Sr. Incrível em ação em uma espécie de comercial de bonecos de super-heróis dos anos 1960. Além dele, a Mulher-Elástica e Gelado participam de campanhas. Assista aos trailers no fim do texto.
O novo filme vai começar imediatamente após o fim do original, de 2004, e focará na relação do Sr. Incrível com Zezé, descobrindo que seu filho mais novo também tem poderes. Enquanto isso, a Mulher-Elástica terá um novo trabalho, que vai distanciá-la de sua família.
A Pixar também vai introduzir novos personagens na trama, como Winston e Evelyn Deavor, que, por conta dos acontecimentos do primeiro filme, vão começar um lobby para acabar com as leis que proíbem os heróis.

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