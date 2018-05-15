Pixar lança trailer em estilo retrô para 'Os Incríveis 2'

Os incríveis 2 Crédito: Divulgação

Faltando um mês para o lançamento do aguardado Os Incríveis 2, a Pixar lançou um trailer estilo retrô para o filme. Baseado nas séries de super-heróis dos anos 1960, a prévia mostra o Sr. Incrível em ação em uma espécie de comercial de bonecos de super-heróis dos anos 1960. Além dele, a Mulher-Elástica e Gelado participam de campanhas. Assista aos trailers no fim do texto.

O novo filme vai começar imediatamente após o fim do original, de 2004, e focará na relação do Sr. Incrível com Zezé, descobrindo que seu filho mais novo também tem poderes. Enquanto isso, a Mulher-Elástica terá um novo trabalho, que vai distanciá-la de sua família.