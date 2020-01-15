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Showzão

Péricles diz se sentir em casa, mas ansioso para show em Guarapari

Cantor apresenta o projeto 'Pagode do Pericão' neste sábado, no Multiplace Mais. Xande de Pilares também é atração da noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 13:55

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 13:55

O cantor Péricles Crédito: Divulgação
O sábado (18) será de muito pagode e samba no Multiplace Mais. Péricles e Xande de Pilares são as atrações do "The Best Summer of Your Life", que começa às 21h. O primeiro citado é só ansiedade para a apresentação do show "Pagode do Pericão".
"Olha, eu vou ser bem sincero. Me apresentar neste verão do ES é um privilégio. É um Estado lindo, tem praias maravilhosas e vou ser muito bem recebido, mais uma vez. Estaremos num momento concorridíssimo, num Estado muito concorrido e numa festa mais concorrida ainda. Quer maior privilégio que este? Aí, é só felicidade", exalta Péricles, em entrevista ao Divirta-se.
Com mais de 140 milhões de visualizações no YouTube, 585 mil inscritos no seu canal oficial, 2.2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o paulista promete fazer uma viagem por seus hits e pagodes de sucesso.

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"O repertório do Pagode do Pericão tem algumas canções que nós fizemos algumas releituras como "Eu Te Amo", uma homenagem ao Art Popular, músicas como "No Fundo dos Meus Olhos", "Teu Segredo". Tudo faz parte de um apanhado de canções onde a gente faz uma grande homenagem a muitos exponentes do padode", explica Péricles.
A versão de "Havana", de Camila Cabello, e "Janaína", que ele regravou com o Biquíni Cavadão, também estarão no show cujos ingressos já estão à venda na internet e em pontos físicos.

AMIZADE COM TUNICO DA VILA

Mesmo não tendo tempo para passar uma temporada no Espírito Santo, Péricles não esconde a vontade de curtir mais tempo por aqui. "Depois de tanto tempo frequentando o Estado... Eu vou poucas vezes, queria ir mais para poder conhecer muito melhor o Estado. Tenho grandes amigos aí, quero poder visitar com tempo disponível porque o ES merece", conta ele.
"Eu ainda não passei uma temporada aí, mas tenho grandes amigos, como meu cumpadre Tunico Ferreira, um dos filhos do Martinho da Vila. Ele é meu parceiro e sei que ele está morando aí no ES. Espero poder vê-lo desta vez. Estou devendo uma visita. Nunca passei uma temporada, mas espero que nas próximas vezes eu consiga", completa.

PLANOS PARA 2020

Por falar em Tunico da Vila, Péricles adianta que vem novidades com ele durante 2020. "Ele é uma surpresa que a gente guarda para 2020", adianta Péricles, dizendo que muitos planos de 2018 devem se concretizar neste ano.
"Temos algumas ideias planejadas desde 2018 e espero poder realizar tudo isto que planejamos neste ano. Temos muitas boas ideias e acho que é a hora de poder realizar. Vamos trabalhar muito em 2020", conta.

The Best Summer of Your Life

  • Com Péricles e Xande de Pilares
  • Quando: sábado (18), a partir das 21h
  • Onde: Multiplace Mais - R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari
  • Ingressos: R$ 80 (front stage/2º lote/meia); R$ 100 (camarote 2/1º lote); R$ 600 (mesa bronze/4 pessoas/1º lote); R$ 700 (mesa prata/4 pessoas/1º lote) e R$ 800 (mesa ouro/4 pessoas/1º lote).
  • Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica
  • Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Quiosque Ticket Premium (Extra Center Guarapari) e no site Ticket Premium

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