Lavanda, íris e rosas: perfumes florais são aposta para 2018 Crédito: Pedro Permuy

Levanta, tira a poeira e dá a volta por cima, lavanda! A tradicional essência que toda vovó já usou é tendência para 2018 em versões que a combinam com novos elementos, a deixando mais moderna. Além disso, com novas técnicas de colheita, os perfumes florais tendem a ter o aroma mais concentrado e puro.

Gazeta Online durante almoço para lançamento de nova fragrância, em Vitória. São justamente esses perfumes florais que são tendência para este ano, como explica o perfumista de O Boticário, César Veiga. Para ele, além da lavanda, as apostas dos movimentos e perfumarias internacionais apontam para o sucesso das flores íris e, mais para o fim de 2018, as rosas. "Mas todos esses aromas vão vir diferentes. As pessoas precisam tirar da cabeça a ideia daqueles cheiros antigos 'da vovó", brinca, em entrevista exclusiva que deu aodurante almoço para lançamento de nova fragrância, em Vitória.

César explica que, hoje em dia, também, já existem ferramentas e até máquinas que "colhem" apenas as flores, propriamente dizendo, de onde será extraído o óleo essencial para a confecção do perfume. É que antes, de acordo com ele, as flores se misturavam aos caules e folhas. "Isso (de separar só as flores) faz com que o produto final fique muito mais requintado", completa.

Segundo o perfumista, o local em que são cultivadas essas flores também influencia diretamente. Ele dá como exemplo a própria lavanda. "Não temos como fugir da França nesse caso. A região da Provence é única para o cultivo dessas mudas", diz. Já para as rosas, o país ideal é a Bulgária.

Lavanda, íris e rosas: perfumes florais são aposta para 2018 Crédito: Pedro Permuy

E, nesse caso, a França aparece em um novo capítulo importante na história da lavanda: "A França redescobriu a lavanda na perfumaria", dispara o perfumista. Para ele, os movimentos internacionais perceberam que a flor se tratava dona de um aroma muito ligado à infância que poderia ser explorado de uma outra forma. "A lavanda é (ou pode ser) sensual, surpreendente e é Ultra Violet", aponta, se referindo ao tom que a Pantone elegeu para ser a cor de 2018.

MAS, E NO BRASIL?

O nosso negócio é a laranja. De acordo com o perfumista, somos referência internacional no aroma da fruta, além de também sermos conhecidos por outros toques mais cítricos. Isso se deve à condição da terra, do clima e do solo. César comenta que, nos casos das frutas, o processo é um pouco diferente. "Temos que retirar, nesses casos, o óleo essencial da própria fruta, mas fazemos isso com a casca. É que a fruta por si só possui muita água, então chegar até o óleo dela seria muito mais complicado", conclui.

E é por isso, até, que alguns aromas utilizados hoje em dia em perfumes ou colônias com fragrâncias não tão convencionais são feitas de forma artificial. O perfumista confidencia que existem máquinas capazes de captar o perfume do ambiente e, depois, reproduzir aquele mesmo odor em laboratório. "Assim como quando vemos colônias ou perfumes de manga, pera, isso acontece muito usando a mesma lógica dessa técnica", afirma.

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