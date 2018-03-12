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Tendência

Perfumes florais são aposta para 2018

A começar pela lavanda, que além da nova versão, que traz um aroma mais moderno, é da cor da Pantone para 2018 - Ultra Violet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 16:54

Publicado em 12 de Março de 2018 às 16:54

Lavanda, íris e rosas: perfumes florais são aposta para 2018 Crédito: Pedro Permuy
Levanta, tira a poeira e dá a volta por cima, lavanda! A tradicional essência que toda vovó já usou é tendência para 2018 em versões que a combinam com novos elementos, a deixando mais moderna. Além disso, com novas técnicas de colheita, os perfumes florais tendem a ter o aroma mais concentrado e puro.
São justamente esses perfumes florais que são tendência para este ano, como explica o perfumista de O Boticário, César Veiga. Para ele, além da lavanda, as apostas dos movimentos e perfumarias internacionais apontam para o sucesso das flores íris e, mais para o fim de 2018, as rosas. "Mas todos esses aromas vão vir diferentes. As pessoas precisam tirar da cabeça a ideia daqueles cheiros antigos 'da vovó", brinca, em entrevista exclusiva que deu ao Gazeta Online durante almoço para lançamento de nova fragrância, em Vitória.
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César explica que, hoje em dia, também, já existem ferramentas e até máquinas que "colhem" apenas as flores, propriamente dizendo, de onde será extraído o óleo essencial para a confecção do perfume. É que antes, de acordo com ele, as flores se misturavam aos caules e folhas. "Isso (de separar só as flores) faz com que o produto final fique muito mais requintado", completa.
Segundo o perfumista, o local em que são cultivadas essas flores também influencia diretamente. Ele dá como exemplo a própria lavanda. "Não temos como fugir da França nesse caso. A região da Provence é única para o cultivo dessas mudas", diz. Já para as rosas, o país ideal é a Bulgária.
Lavanda, íris e rosas: perfumes florais são aposta para 2018 Crédito: Pedro Permuy
E, nesse caso, a França aparece em um novo capítulo importante na história da lavanda: "A França redescobriu a lavanda na perfumaria", dispara o perfumista. Para ele, os movimentos internacionais perceberam que a flor se tratava dona de um aroma muito ligado à infância que poderia ser explorado de uma outra forma. "A lavanda é (ou pode ser) sensual, surpreendente e é Ultra Violet", aponta, se referindo ao tom que a Pantone elegeu para ser a cor de 2018.
MAS, E NO BRASIL?
O nosso negócio é a laranja. De acordo com o perfumista, somos referência internacional no aroma da fruta, além de também sermos conhecidos por outros toques mais cítricos. Isso se deve à condição da terra, do clima e do solo. César comenta que, nos casos das frutas, o processo é um pouco diferente. "Temos que retirar, nesses casos, o óleo essencial da própria fruta, mas fazemos isso com a casca. É que a fruta por si só possui muita água, então chegar até o óleo dela seria muito mais complicado", conclui.
E é por isso, até, que alguns aromas utilizados hoje em dia em perfumes ou colônias com fragrâncias não tão convencionais são feitas de forma artificial. O perfumista confidencia que existem máquinas capazes de captar o perfume do ambiente e, depois, reproduzir aquele mesmo odor em laboratório. "Assim como quando vemos colônias ou perfumes de manga, pera, isso acontece muito usando a mesma lógica dessa técnica", afirma.
FIZEMOS UM PERFUME
A equipe do Gazeta Online e da Revista.ag foi convidada para participar de uma oficina com César Veiga, onde testamos nossas habilidades e descobrimos verdadeiros perfumistas. Na atividade, misturamos a saída, o corpo e o fundo - em essências - em proporções pré-estabelecidas, mas que podiam ser personalizadas. Assista: 

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