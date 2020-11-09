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Premiação

People's Choice Awards terá show ao vivo de Justin Bieber e apresentação de Demi Lovato

Cerimônia será transmitida ao vivo pelo E! no próximo domingo (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 14:55

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:55

O cantor canadense Justin Bieber
O cantor canadense Justin Bieber Crédito: Divulgação
A 46ª edição do People's Choice Awards terá show exclusivo de Justin Bieber, artista masculino com o maior número de indicações da premiação deste ano, empatado com Lady Gaga, a mulher mais indicada. O cantor canadense pode ganhar sete prêmios, incluindo o de melhor artista masculino; melhor música por "Intentions" e "Stuck with U"; melhor álbum por "Changes"; melhor vídeo e melhor colaboração por "Holy"; e celebridade social.
A cerimônia será transmitida ao vivo com exclusividade pelo E! Entertainment, no próximo domingo (15) a partir das 21h, direto de Barker Hanger, em Santa Monica, na Califórnia. Depois de vencer cinco vezes o People's Choice Awards, a cantora Demi Lovato, 28, será a apresentadora deste ano.
O ano de Lovato começou com a estreia da música "Anyone" no Grammy Awards. Em seguida, se apresentou no Super Bowl LIV em Miami. Em março, Lovato lançou seu single "I Love Me", seguido por uma colaboração com Sam Smith para "I'm Ready".
Demi também fez parceria com o DJ Marshmello para o lançamento da canção "Ok Not To Be Ok", e mais recentemente subiu ao palco no Billboard Music Awards para estrear sua música política "Commander In Chief".

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A premiação é das mais importantes da cultura pop e esse ano vai homenagear as estrelas favoritas do público em 44 categorias de filmes, TV, música e cultura. "Demi Lovato é um ícone internacional e mal podemos esperar por ela para ser a anfitriã da edição 2020 do E! People's Choice Awards. Sua presença autêntica e talentos dinâmicos tornarão a noite verdadeiramente inesquecível", diz Jean Neal, gerente do E! News.
De acordo com a assessoria do evento, Jennifer Lopez receberá o prêmio ícone de 2020, enquanto Tyler Perry e Tracee Ellis Ross serão homenageados com os prêmios campeão do povo e ícone da moda, respectivamente.

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