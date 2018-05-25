Pedro de Alcântara lança novo disco no Santa Teresa Jazz & Bossa

Pedro é destaque na música instrumental capixaba e conhecido por sua versatilidade Crédito: Helson Moura/Divulgação

Pedro de Alcântara se uniu a um dos maiores representantes da harmônica no mundo, Gabriel Grossi, em seu novo trabalho, intitulado Saci. O álbum, que será lançado hoje a tarde em show no Santa Teresa Jazz & Bossa  7º Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa, foi gravado em 2017 e traz em seu repertório composições de artistas capixabas contemporâneos, em versões instrumentais.

Eu e Grossi começamos nossa parceria a partir de um concerto que ele fez em Vitória e percebemos nossas afinidades. Aproveitamos pra gravar alguns temas meus que apresentamos aqui e em 2017 ele voltou para gravarmos o restante das músicas. Nós dois nos identificamos com a improvisação, a música instrumental brasileira e o jazz brasileiro, conta.

PARTICIPAÇÕES

Além das músicas de Pedro e de Gabriel, estão também no álbum trabalhos dos compositores Carlos Bernardo, Bruno Mangueira e Evandro Grasseli. São todos meus grandes amigos. Carlos fez a música Deve Ter Saci por Aí, que dá nome ao álbum, e Balladin. Bruno assina a faixa Samba e Evandro é o compositor de Moacir. São dois violinistas e guitarristas que atualmente moram fora, mas são amigos desde a universidade, afirma.

Os dois passaram por Portugal em janeiro, onde fizeram quatro apresentações, e Gabriel vem ao Estado para o lançamento oficial, em Santa Teresa. É um privilégio apresentar esse trabalho em primeira mão para esse público, que é muito bom, seleto de pessoas que gostam de música, diz Pedro.

O CD conta ainda com a participação dos músicos Hugo Maciel e Fausto Lessa, Pedrinho de Alcântara, Bruno Mangueira, que participa também no violão, Gabriel Ruy e Edu Szajnbrum.