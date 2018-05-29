1º Fest Cine Pedra Azul: Pedra Azul recebe 1º festival internacional de cinema Crédito: Site Fest Cine/Divulgação

Uma das regiões mais charmosas do Espírito Santo, Pedra Azul vai receber seu primeiro festival internacional de cinema, que acontece entre 8 e 11 de agosto deste ano. O Fest Cine Pedra Azul já tem mais de 120 obras inscritas e terá premiação no final para 13 categorias. A ideia tornar o festival uma referência nacional.

Esse festival tem poder para se tornar referência nacional e fortalecer o turismo na região, que ainda é muito desconhecida Marcoz Gomez, cineasta

De acordo com o cineasta e diretor da Tower Filmes, Marcoz Gomez, as inscrições para os produtores participarem das mostras vão até o próximo dia 15 de junho e podem ser feitas por meio de um site . Cada categoria (longa metragem; curta-metragem; documentário; animação) terá 10 produções escolhidas, que serão divulgadas no dia 1º de julho. "Temos filmes da Índia, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Paraná... Muitas produções de outros países. E vai ser bem interessante até o intercâmbio cultural que esse pessoal trará para o evento", diz.

Ele, que está fechando uma parceria com produtores de outros festivais de cinema, escolheu Pedra Azul para sediar seu evento por acreditar no potencial turístico da região. "A gente está bastante feliz, muito contentes. Esse festival tem poder para se tornar referência nacional e fortalecer o turismo na região, que ainda é muito desconhecida, mesmo com toda a beleza que tem", conclui.

FESTIVAL DE CINEMA DE PEDRA AZUL TAMBÉM TERÁ OFICINAS

A abertura do Fest Cine Pedra Azul será feita em um hotel da região, mas durante os dias de evento terão oficinas acontecendo em Domingos Martins. Marcoz explica que essa é uma estratégia do evento para aproximar a população do cinema e das produções. "As oficinas serão de direção de fotografia, de roteiro, atuação, direção de documentário e direção", pondera.

Para ele, quando se fala em festivais de cinema há uma ideia de glamour. "Mas a população é parte ativa desses eventos e as exibições do filme, que vão acontecer em Domingos Martins e no Morangão, em Pedra Azul, e a ideia é que todo mundo participe", aponta.

CAPIXABA STÊNIO GARCIA SERÁ HOMENAGEADO

O ator capixaba Stênio Garcia será homenageado durante o encerramento do evento, em Pedra Azul. Ele receberá um troféu que vai levar o próprio nome e também será o responsável por entregar uma das premiações ao filme ou ator selecionado. "Ele já foi convidado, será uma noite black tie, em um hotel de Pedra Azul, e temos certeza de que fará parte desse reconhecimento", finaliza.



