Peça aborda a resistência da arte em tempos de crise

Espetáculo teatral "Cinzas de um Carnaval" Crédito: Brunela Negreiros/Divulgação

Dois importantes grupos do teatro capixaba, o Grupo Z de Teatro e o Repertório Artes Cênicas e Cia. se uniram pela primeira vez num mesmo espetáculo: “Cinzas de um Carnaval”, que estreia nesta sexta-feira (2), no palco da Má Companhia, no Centro de Vitória.

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Com dramaturgia assinada por Nieve Matos e Fernando Marques e enredo ambientado na Capital, a peça terá curta temporada neste fim de semana, e volta a ser apresentada nos dias 10, 17, 18, 24, 25 e 31 de agosto, e 1º de setembro. As sessões de estreia terão entrada gratuita, e a partir da próxima semana os ingressos passam a custar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Em clima de reflexão, a montagem trata das dificuldades que artistas e seus projetos culturais têm enfrentado. Situação que também ocorreu no centro cultural Má Companhia, sede dos dois grupos. O local, que oferece espaço para ensaios, pesquisas, oficinas e apresentações de artistas capixabas, passou por momentos delicados em 2018: não havia verba para manutenção.

A proposta dos grupos é manter vivas as atividades no centro cultural, e para isso contam com apresentação de dança já marcada para este ano. Todas as programações foram aprovados em editais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

“Cinzas de um Carnaval” narra no palco as dificuldades do mundo artístico, contadas a partir da estrutura de um desfile de escola de samba. “É um espetáculo de arte e cultura, mas principalmente uma forma de falar das diversas censuras que os artistas brasileiros têm sofrido e o quanto isso nos afeta”, afirma Nieve Matos, dramaturga do grupo Repertório de Artes Cênicas e Cia.

De acordo com Nieve, a peça é necessária porque fala da importância da arte como instrumento de resistência. “O espetáculo fala da censura que a arte (e os artistas) vêm sofrendo, mas trata também de como falar em tempos de crise e o que abordar. Abordamos a importância do fazer artístico como resistência e liberdade”, declara.





Espetáculo teatral "Cinzas de um Carnaval" Crédito: Brunela Negreiros/Divulgação

Cinzas de um Carnaval

Grupo Z de Teatro e Repertório Artes Cênicas e Cia.

Quando: sexta-feira (2), às 19h; sábado (3) e domingo (4), às 17h.

Onde: Má Companhia, Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória (próx. à Catedral).