Paulo Ricardo faz show no 2º Festival de Inverno de Guaçuí

São 30 anos de carreira e uma vontade incansável de se reinventar ano após ano. O músico Paulo Ricardo está no ar no quadro Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, acaba de gravar o DVD "Sex On The Beach" e se apresenta nesta sexta-feira, dia 1º, no 2º Festival de Inverno de Guaçuí, ao lado da Camerata Sesi. O músico, que já se apresentou ao lado do conjunto no ano passado, repete a parceria.
Essa fusão do popular e do erudito está no meu DNA, desde Beatles até a Tropicália, então essa turnê com a Camerata do Sesi é a realização de um sonho. Iniciamos em 2017 em Vila Velha e seguimos por vários municípios do Espírito Santo. O próximo será agora no Festival de Inverno de Guaçuí, conta.
Além dos grandes sucessos de Paulo Ricardo, eles apresentam clássicos do rock que poucas vezes foram feitos ao vivo, como A Day in the Life, dos Beatles.
Depois de tanto tempo de estrada e conhecimento, o artista continua com todo o gás e sempre pronto para novos desafios. Um deles é a participação no quadro Show dos Famosos, em que além de cantar, interpreta apresentações de grandes nomes da música.
É sensacional! Um enorme crescimento artístico e profissional. Cada escolha de um homenageado, propõe uma série de desafios e até o programa acabar é uma adrenalina danada, com treinamentos, caracterização, ensaios e muitas atividades. Mas meu maior desafio até agora foi o Luis Fonsi, um artista relativamente novo pra nós brasileiros, orgulha-se.
NOVO DVD
Para celebrar as três décadas de carreira, Paulo Ricardo prepara o lançamento do DVD Sex On the Beach, gravado ao vivo no Rio de Janeiro. Vamos surpreender com um show incrível que registrou todos os meus grandes sucessos, além das participações especiais de Zeeba e Milton Guedes, conta.
Mas não para por aí. No ano em que o amigo Cazuza completaria 60 anos, Paulo Ricardo também presta uma homenagem com um lançamento do EP Paulo Ricardo canta Cazuza, com quatro músicas: O Tempo Não Para, Ideologia, Exagerado e Pro Dia Nascer Feliz.
Conheci Cazuza aos dezoito anos, então acompanhei de perto toda sua metamorfose. Apesar do folclore, no convívio íntimo Cazuza era uma pessoa doce e carinhosa, com um senso de humor ferino, que perdia o amigo mas não perdia a piada. Foi um privilégio conviver com ele. Na tour Sex On The Beach já apresento parte desse trabalho. Vamos fazer posteriormente essa tour pelo Brasil e com certeza faremos em Vitória e outras cidades do Espírito Santo que gosto tanto, diz.