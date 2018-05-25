Paulo Ricardo faz show no 2º Festival de Inverno de Guaçuí

São 30 anos de carreira e uma vontade incansável de se reinventar ano após ano. O músico Paulo Ricardo está no ar no quadro Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, acaba de gravar o DVD "Sex On The Beach" e se apresenta nesta sexta-feira, dia 1º, no 2º Festival de Inverno de Guaçuí, ao lado da Camerata Sesi. O músico, que já se apresentou ao lado do conjunto no ano passado, repete a parceria.

Paulo Ricardo Crédito: Isabella Pinheiro/Divulgação

Essa fusão do popular e do erudito está no meu DNA, desde Beatles até a Tropicália, então essa turnê com a Camerata do Sesi é a realização de um sonho. Iniciamos em 2017 em Vila Velha e seguimos por vários municípios do Espírito Santo. O próximo será agora no Festival de Inverno de Guaçuí, conta.

Além dos grandes sucessos de Paulo Ricardo, eles apresentam clássicos do rock que poucas vezes foram feitos ao vivo, como A Day in the Life, dos Beatles.

Depois de tanto tempo de estrada e conhecimento, o artista continua com todo o gás e sempre pronto para novos desafios. Um deles é a participação no quadro Show dos Famosos, em que além de cantar, interpreta apresentações de grandes nomes da música.

É sensacional! Um enorme crescimento artístico e profissional. Cada escolha de um homenageado, propõe uma série de desafios e até o programa acabar é uma adrenalina danada, com treinamentos, caracterização, ensaios e muitas atividades. Mas meu maior desafio até agora foi o Luis Fonsi, um artista relativamente novo pra nós brasileiros, orgulha-se.

NOVO DVD





Para celebrar as três décadas de carreira, Paulo Ricardo prepara o lançamento do DVD Sex On the Beach, gravado ao vivo no Rio de Janeiro. Vamos surpreender com um show incrível que registrou todos os meus grandes sucessos, além das participações especiais de Zeeba e Milton Guedes, conta.

Mas não para por aí. No ano em que o amigo Cazuza completaria 60 anos, Paulo Ricardo também presta uma homenagem com um lançamento do EP Paulo Ricardo canta Cazuza, com quatro músicas: O Tempo Não Para, Ideologia, Exagerado e Pro Dia Nascer Feliz.

Conheci Cazuza aos dezoito anos, então acompanhei de perto toda sua metamorfose. Apesar do folclore, no convívio íntimo Cazuza era uma pessoa doce e carinhosa, com um senso de humor ferino, que perdia o amigo mas não perdia a piada. Foi um privilégio conviver com ele. Na tour Sex On The Beach já apresento parte desse trabalho. Vamos fazer posteriormente essa tour pelo Brasil e com certeza faremos em Vitória e outras cidades do Espírito Santo que gosto tanto, diz.