Paulo Ricardo e Ed Motta são atrações do Festival de Inverno de Guaçuí

Paulo Ricardo Crédito: Divulgação/Calabria Comunicação

Ed Motta, Paulo Ricardo e a banda "Nenhum de Nós" são as três atrações nacionais que o Festival de Inverno de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, apresenta em sua segunda edição. O evento, neste ano, acontece entre os dias 30 de maio e 3 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições do município. A festa abre o calendário de festivais da região nessa estação mais fria do ano e espera ser o point de 20 mil capixabas e turistas durante sua realização.

A programação musical promete embalar o público de diferentes gerações ao som do rock, do chorinho, do samba raiz, da MPB, do blues, do jazz e de outros ritmos que têm tudo a ver com o clima típico do entorno do Parque Nacional do Caparaó. Os ingressos estarão à venda na internet a partir de março.

No primeiro dia, quarta-feira, o Festival é aberto ao público com a proposta de uma "Noite Solidária". Por isso, o ingresso será um quilo de alimento não-perecível. A programação contará com shows de artistas regionais, apresentação da Orquestra da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a realizaç~do do "Mini Tombo da Polenta", com o grupo de Venda Nova do Imigrante (ES).

GASTRONOMIA

Já na quinta-feira (31), a praça de alimentação começará a funcionar às 11h. Devido ao sucesso do ano passado, a organização do Festival vai incrementar as opções gastronômicas e de cervejas artesanais. Não vão faltar também os cafés especiais da região. Além disso, haverá área kids e a praça vai ganhar um palco 360º para apresentações musicais durante o dia, permitindo maior interação com o público.

Nesse dia, o palco principal receberá as bandas Paralelo 80 (Guaçuí), Led III, banda cover de Led Zeppelin (Belo Horizonte) e Nenhum de Nós, que completou 31 anos de carreira em outubro de 2017.

Com uma consistente marca de mais de 2 mil shows, participações em grandes festivais e milhares de discos vendidos, a banda Nenhum de Nós já recebeu inúmeros prêmios e destaques e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e em países do Mercosul. Mantendo a mesma formação desde seu início, foi pioneira no rock brasileiro ao incluir o acordeom entre seus instrumentos.

Três atrações nacionais confirmadas para o 2º Festival de Inverno de Guaçuí Crédito: Divulgação/Calabria Comunicação

MAIS MÚSICA

A sexta-feira (1º) não fica atrás em diversão e música boa. Estão confirmados os shows das bandas Mush Room Storm (Guaçuí), Paulo Ricardo e Bee Gees Alive (SP), a primeira banda brasileira a interpretar e divulgar a obra do Bee Gees. A banda cover foi aclamada pela crítica especializada internacional como uma das três melhores bandas tributo ao grupo original em todo o mundo.

Já Paulo Ricardo dispensa apresentações. O cantor levará a Guaçuí a turnê "On The Rock", que marca uma nova fase pessoa e da carreira. Canções, como "Anjo e Serpente", se misturam a rocks modernos como Novo Single, Raios-X e a dançante Juntos, produzida pelo DJ FTampa.

Os grandes sucessos de sua carreira solo também estão presentes, como Dois, Tudo por Nada e sua versão (a única autorizada por Yoko Ono) de Imagine. Vivendo um momento de grande harmonia com o RPM, Paulo se permite incluir alguns dos grandes sucessos de sua banda, como Rádio Pirata e Olhar 43. Tudo isso embalado por ousados telões, lasers, infláveis e toda a tecnologia que se tornou uma de suas marcas nesses trinta anos de carreira.

SHOW INÉDITO

O blues e o soul vão tomar conta do 2º Festival de Inverno de Guaçuí no sábado (2) à noite. Subirão ao palco a banda Walking Blues (Cachoeiro de Itapemirim), Lucas Arruda e o projeto Soul Session, com o melhor de Steve Wonder e outros artistas; e o cantor Ed Motta, pela primeira vez no sul do Estado.

Considerado a 39ª voz entre as 100 maiores voz da Música Brasileira pela revista Rolling Stone Brasil, Ed Motta lançou, em setembro passado, um show no qual canta clássicos do AOR (Album-Oriented Rock, rock orientado a álbum, em inglês). Trata-se de um formato de rádio FM criado nos Estados Unidos que tem como foco as faixas dos álbuns de artistas de rock.

O Festival termina no domingo (03) com a praça de alimentação a pleno vapor e mais atrações musicais no palco 360º, entre elas a banda 522 (Vitória). Vale lembrar que a entrada é gratuita todos os dias até as 16 horas.

SERVIÇO

Programação preliminar do 2º Festival de Inverno de Guaçuí:

Quando: de 30 de maio a 3 de junho

Onde: Parque de exposições de Guaçuí - Av. Joaquim Machado Faria, 455 - Centro, Guaçuí

Ingressos: valores e locais de venda serão divulgados a partir de março

Quarta-feira (30 de maio)- Noite Solidária

*Ingresso: 1 kg de alimento não-perecível

Atrações já confirmadas: Mini-tombo da polenta, Orquestra da Fames e Alternative Stage

Quinta-feira (31 de maio)

*Valor do ingresso ainda não divulgado

**Abertura da Praça de Alimentação

Atrações já confirmadas: Bandas Paralelo 80, Led III e Nenhum de Nós

Sexta-feira (1º de junho)

*Valor do ingresso ainda não divulgado

Atrações já confirmadas: Bandas Mush Room Storm e Bee Gees Alive e o cantor Paulo Ricardo

Sábado (02 de junho)

*Valor do ingresso ainda não divulgado

Atrações já confirmadas: Walking Blues, Lucas Arruda e Ed Motta

Domingo (03 de junho)

*Entrada gratuita

Atração já confirmada: Banda 522

*Nos cinco dias de programação, a entrada é gratuita durante o dia até as 16 horas