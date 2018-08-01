Paula Toller canta hits em show com formato intimista

O tempo não passa para Paula Toller. Prestes a completar 56 anos, e com 35 de carreira, ela continua com a mesma vitalidade daquela garota de cabelo curtinho e platinado que liderava o Kid Abelha nos anos 1980. Desde o fim do grupo, em 2013, Paula segue carreira solo e apresenta o seu novo show, Como Eu Quero, no dia 4 de agosto, sábado, na Área de Eventos Shopping Vila Velha.
Em uma performance mais intimista, Paula canta sucessos inesquecíveis do Kid Abelha, como a música que dá nome à turnê, Nada Sei e Fixação; canções que marcaram sua carreira solo e seu novo single, Céu Azul, regravação da música do Charlie Brown Jr, e que teve o seu videoclipe recentemente lançado.
Outras releituras integram o repertório do show, entre elas Ando Meio Desligado, dos Mutantes, e Deixa a Vibe te levar (versão de Paula Toller para Dont You Worry 'Bout a Thing, de Stevie Wonder). No palco, Paula é acompanhada pelo consagrado produtor Liminha (arranjos e violão), Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Augusto (teclados), Pedro Dias (baixo) e Adal Fonseca (bateria).
O show já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre e em breve deve virar um DVD com a produção de Liminha, como adianta a cantora em entrevista ao C2.
Por que escolheu esse título para turnê?
Este show é uma reunião de sucessos de toda minha carreira, por isso o nome dessa canção simbólica. Normalmente, fazia shows de um disco novo e cantava alguns sucessos para animar o público, mas nessa turnê o principal são os superhits, retrabalhados para uma levada mais básica, com violões e muita vibração. É um hino atrás do outro, para cantar junto.
Em seu show da turnê você canta músicas de outros artistas. Qual o significado delas pra você?
Escolhi essas porque adoro as originais e dão sofisticação ao repertório. Tem o single Céu Azul, tem Mutantes e Stevie Wonder, músicas e artistas especiais que marcaram época e combinam muito bem com minha voz.
E quais os hits do Kid Abelha que não podem faltar no repertório desse show?
Pintura Íntima, que está fazendo 35 anos, Como Eu Quero, Eu tive um Sonho, Nada Sei, GrandHotel E tem também as que o público pede e tocamos de improviso.
Quais as diferenças no processo ao montar um show solo e montar um show de uma banda?
Seja qual for o projeto, meu processo é sempre o mesmo, dedicação total.
São muitos anos dedicados à música. Faria algo diferente em sua carreira?
Hoje em dia tenho credibilidade no meio musical e entre os fãs. Nunca aceitei fazer qualquer papel para ter sucesso, sou privilegiada por viver de música, amo o que faço e não trocaria isso por nenhuma profissão estável.
O que acha dessa nova geração de artistas pop? Acompanha o trabalho de algum?
Eu gosto de letra e melodia boa, com mensagem, independente do estilo. Observo o panorama geral, mas nada me influencia com a força dos anos 1970.
Não tem como fugir dessa pergunta... o tempo não passa para você. Tem algum segredo para toda essa vitalidade?
Tenho uma grande energia vital, não sei de onde vem, mas me mantém a fim de realizar as coisas.
E como estão os planos da gravação do DVD dessa turnê?
Não há uma data definida, mas será uma noite histórica, quero gente de todo o Brasil presente.
Paula Toller: Como eu Quero
Quando: Sábado (04), às 21h.
Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Vila Velha.
Ingressos: Área Vip: R$ 60(meia); Pista: R$ 50 (meia); Mesa para 04 pessoas: a partir de R$ 500. Ingressos à venda no site www.tudus.com.br e nas lojas Metal Nobre da Grande Vitória.
Informações: (27) 3533-2221.