Paula Toller canta hits em show com formato intimista

O tempo não passa para Paula Toller. Prestes a completar 56 anos, e com 35 de carreira, ela continua com a mesma vitalidade daquela garota de cabelo curtinho e platinado que liderava o Kid Abelha nos anos 1980. Desde o fim do grupo, em 2013, Paula segue carreira solo e apresenta o seu novo show, Como Eu Quero, no dia 4 de agosto, sábado, na Área de Eventos Shopping Vila Velha.

Em uma performance mais intimista, Paula canta sucessos inesquecíveis do Kid Abelha, como a música que dá nome à turnê, Nada Sei e Fixação; canções que marcaram sua carreira solo e seu novo single, Céu Azul, regravação da música do Charlie Brown Jr, e que teve o seu videoclipe recentemente lançado.

Outras releituras integram o repertório do show, entre elas Ando Meio Desligado, dos Mutantes, e Deixa a Vibe te levar (versão de Paula Toller para Dont You Worry 'Bout a Thing, de Stevie Wonder). No palco, Paula é acompanhada pelo consagrado produtor Liminha (arranjos e violão), Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Augusto (teclados), Pedro Dias (baixo) e Adal Fonseca (bateria).

O show já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre e em breve deve virar um DVD com a produção de Liminha, como adianta a cantora em entrevista ao C2.

Por que escolheu esse título para turnê?

Este show é uma reunião de sucessos de toda minha carreira, por isso o nome dessa canção simbólica. Normalmente, fazia shows de um disco novo e cantava alguns sucessos para animar o público, mas nessa turnê o principal são os superhits, retrabalhados para uma levada mais básica, com violões e muita vibração. É um hino atrás do outro, para cantar junto.

Em seu show da turnê você canta músicas de outros artistas. Qual o significado delas pra você?

Escolhi essas porque adoro as originais e dão sofisticação ao repertório. Tem o single Céu Azul, tem Mutantes e Stevie Wonder, músicas e artistas especiais que marcaram época e combinam muito bem com minha voz.

E quais os hits do Kid Abelha que não podem faltar no repertório desse show?

Pintura Íntima, que está fazendo 35 anos, Como Eu Quero, Eu tive um Sonho, Nada Sei, GrandHotel E tem também as que o público pede e tocamos de improviso.

Quais as diferenças no processo ao montar um show solo e montar um show de uma banda?

Seja qual for o projeto, meu processo é sempre o mesmo, dedicação total.

São muitos anos dedicados à música. Faria algo diferente em sua carreira?

Hoje em dia tenho credibilidade no meio musical e entre os fãs. Nunca aceitei fazer qualquer papel para ter sucesso, sou privilegiada por viver de música, amo o que faço e não trocaria isso por nenhuma profissão estável.

O que acha dessa nova geração de artistas pop? Acompanha o trabalho de algum?

Eu gosto de letra e melodia boa, com mensagem, independente do estilo. Observo o panorama geral, mas nada me influencia com a força dos anos 1970.

Não tem como fugir dessa pergunta... o tempo não passa para você. Tem algum segredo para toda essa vitalidade?

Tenho uma grande energia vital, não sei de onde vem, mas me mantém a fim de realizar as coisas.

E como estão os planos da gravação do DVD dessa turnê?

Não há uma data definida, mas será uma noite histórica, quero gente de todo o Brasil presente.





Paula Toller: Como eu Quero

Quando: Sábado (04), às 21h.

Onde: Área de Eventos Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Vila Velha.

Ingressos: Área Vip: R$ 60(meia); Pista: R$ 50 (meia); Mesa para 04 pessoas: a partir de R$ 500. Ingressos à venda no site www.tudus.com.br e nas lojas Metal Nobre da Grande Vitória.