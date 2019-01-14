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BBB19

Patrocínio motivou eliminação de participante do 'BBB 19' antes da estreia

'Eu tinha um contrato vigente que acabei não informando à emissora', explicou Fábio Kamikase

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 19:58

Publicado em 

14 jan 2019 às 19:58
Fábio Kamikase, participante desclassificado do 'BBB 19' Crédito: Instagram / @fkamikase
Desclassificado do BBB 19 antes mesmo de o reality show ter seu início, o lutador Fábio Alano, conhecido como Fábio Kamikase, revelou que foi eliminado do programa por conta de um contrato de patrocínio que tem com uma empresa.
"Realmente, eu tinha um contrato vigente que acabei não informando à emissora, porque foi tudo muito em cima da hora, muita intensidade, muita informação chegando", explicou nos stories de seu Instagram nesta segunda-feira, 14.
"Só que acabou se percebendo que realmente isso violava as cláusulas contratuais do programa e, infelizmente, isso gerou minha eliminação."
"Não vou mentir pra vocês, fiquei triste, decepcionado por não ter continuado o programa, porque eu realmente achava que podia chegar nas finais."
Animado e sorridente, Fábio afirmou que não irá se abalar com a eliminação precoce: "Bola pra frente, vida que segue. Tenho que fazer a coisa que mais amo na minha vida que é o jiu-jitsu. Semana que vem já tem campeonato, tenho que focar nos meus prêmios."
Por fim, o lutador defendeu seu patrocínio: "Tem muita especulação, muita gente dizendo muita coisa. Quero dizer que minha patrocinadora atual não tem culpa de nada. Foram as pessoas que mais me ajudaram durante todo esse processo."
"Só tenho a agradecer a essa oportunidade que foi me dada", concluiu.
Por meio de sua assessoria, a Globo se posicionou sobre o caso com uma nota divulgada no sábado, 12: "A Globo tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa. Fábio não será substituído."
Por meio de sua assessoria, a Globo se posicionou sobre o caso com uma nota divulgada no sábado, 12: "A Globo tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa. Fábio não será substituído."

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