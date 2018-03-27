Páscoa voltada para a criançada em Domingos Martins

Caça aos ovos na Vila da Páscoa, em Domingos Martins Crédito: Divulgação / Prefeitura de Domingos Martins

Parece até mentira, mas a Páscoa já é domingo, dia 1 de abril. Dia que a criançada adora, afinal as guloseimas são bastante esperadas por eles. Para animar ainda mais o dia, Domingos Martins vai realizar uma programação especial para eles, que inclui brincadeiras e oficinas.

A partir das 10h de domingo, acontece mais uma edição da brincadeira da Caça aos Ovos, na Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho. Mais de 500 ovos recheados com balinhas serão escondidos por toda a Vila da Páscoa.

Para garantir a participação de todos com conforto e segurança, a Secretaria de Cultura e Turismo vai realizar a brincadeira da seguinte forma: as crianças serão organizadas em fila, por ordem de chegada, e serão divididas em grupos de 10 para encontrar os ovinhos. Cada criança terá o direito de pegar uma unidade e ao final da brincadeira, o Coelhinho da Páscoa vai entregar um ovinho de chocolate a cada participante.

O domingo de Páscoa ainda reserva muita diversão com uma programação animada. A partir das 10h, também começam as oficinas de pintura de rosto, escultura em balão e confecção de orelhinhas de coelho, em parceria com a equipe da Uni Duni Brinquedoteca. Já o músico Eden Show vai animar a criançada com repertório infantil e brincadeiras.

A Vila da Páscoa de Domingos Martins segue aberta para visitação na Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, até o dia 8 de abril, sempre de segunda a quinta, das 9h às 20h. Sexta, sábado e domingo, das 9h às 22h, entrada gratuita.

Programe-se!

Vila de Páscoa de Domingos Martins

Quando: Até 8 de abril, na Praça Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins

Visitação: de segunda a quinta-feira, de 9h as 20h; sextas, sábados e domingos, das 9h às 22h

Domingo de Páscoa