Parque Moscoso fechado para desmontagem da Vila do Papai Noel

Se você está pensando em dar um passeio no Parque Moscoso nesta quarta ou quinta-feira, pode adiar os planos. O espaço, no Centro da Capital, está fechado para visitação. De acordo com a Prefeitura de Vitória, o motivo é a desmontagem dos brinquedos da Vila do Papai Noel, que aconteceu de 4 de dezembro a 7 de janeiro e foi um sucesso de público, atraindo mais de 215 mil visitantes, entre moradores e turistas.
Mas fique tranquilo que a diversão no fim de semana está garantida. A partir de sexta (10), o parque volta a funcionar em seu horário o normal, isto é, de terça a domingo, das 5h às 22h, e nas segundas-feiras, das 5h às 9h e das 17h às 22h.