Parque Moscoso fechado para desmontagem da Vila do Papai Noel

Se você está pensando em dar um passeio no Parque Moscoso nesta quarta ou quinta-feira, pode adiar os planos. O espaço, no Centro da Capital, está fechado para visitação. De acordo com a Prefeitura de Vitória, o motivo é a desmontagem dos brinquedos da Vila do Papai Noel, que aconteceu de 4 de dezembro a 7 de janeiro e foi um sucesso de público, atraindo mais de 215 mil visitantes, entre moradores e turistas.