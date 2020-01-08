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Lazer

Parque Moscoso fechado para desmontagem da Vila do Papai Noel

Espaço no Centro de Vitória volta a funcionar na sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 19:07

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 19:07

Natal no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Se você está pensando em dar um passeio no Parque Moscoso nesta quarta ou quinta-feira, pode adiar os planos. O espaço, no Centro da Capital, está fechado para visitação. De acordo com a Prefeitura de Vitória, o motivo é a desmontagem dos brinquedos da Vila do Papai Noel, que aconteceu de 4 de dezembro a 7 de janeiro e foi um sucesso de público, atraindo mais de 215 mil visitantes, entre moradores e turistas.
Mas fique tranquilo que a diversão no fim de semana está garantida. A partir de sexta (10), o parque volta a funcionar em seu horário o normal, isto é, de terça a domingo, das 5h às 22h, e nas segundas-feiras, das 5h às 9h e das 17h às 22h.

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