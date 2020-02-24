Para evitar transmissão do coronavírus, BTS pede que fãs não compareçam a shows

O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial

A banda sul-coreana de k-pop BTS, que faz sucesso entre jovens do mundo todo, pediu aos seus fãs para que não tentem ir aos seus próximos shows, para evitar a transmissão do coronavírus . As apresentações seguem marcadas, mas, previstas para ocorrer em estúdios de televisão de Seul, deverão contar apenas com a presença dos integrantes do grupo.

Atualmente, o BTS faz a campanha de lançamento de Map Of The Soul: 7, seu mais novo álbum.

Em comunicado compartilhado nas redes sociais, a gravadora Big Hit Entertainment, que representa a banda, afirmou que decidiu "cooperar totalmente com a política do governo de evitar eventos com muitos participantes, para prevenir a disseminação do coronavírus".

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Do mesmo modo como os fãs devem ficar longe dos eventos, a gravadora aconselhou que a imprensa acompanhe o grupo por meio de transmissão ao vivo no canal oficial do grupo no YouTube.