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É Natal

Papai Noel percorre orlas de Vitória e Vila Velha com orquestra em carreata

Além do Bom Velhinho, carreata contará com presépio vivo e participação da Orquestra Camerata Sesi. Para encerrar atividades, uma live será realizada pelo YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 11:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 11:00

A Orquestra Camerata Sesi, da Findes, também fez miniconcertos pelas ruas da Grande Vitória desde o dia 15 de dezembro deste ano para celebrar o Natal
A Orquestra Camerata Sesi, da Findes, também fez miniconcertos pelas ruas da Grande Vitória desde o dia 15 de dezembro deste ano para celebrar o Natal Crédito: Findes/Divulgação
Neste sábado (19) e domingo (20), quem estiver pelas orlas de Itaparica, em Vila Velha, e de Camburi, em Vitória, respectivamente, vai poder curtir a magia do Natal que a carreata do Papai Noel promete trazer, a partir das 18h30 nos dois dias. Além do bom velhinho, o espetáculo de luzes e música sobre rodas vai contar com presépio vivo e apresentação da Orquestra Camerata Sesi e convidados.
Será uma linda caravana de Natal que terá três carretas decoradas com iluminação e tema natalino, seguidas de um trio elétrico com os músicos e cantores da Camerata e alguns alunos do projeto de formação musical do Sesi, e um caminhão do setor de cultura do Sesi, que trará um presépio composto por atores da Companhia de Teatro Sesi e a participação do Papai Noel, adianta o gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages.
A ação visa levar o espírito natalino da Federação das Indústrias do Espírito Santo e do Sesi aos capixabas. O repertório será de clássicos natalinos que vão embalar a viagem do Papai Noel.
Pensando naqueles que não poderão contemplar a passagem do Bom Velhinho, a Findes ainda realiza uma live natalina. Com o mote Acreditar Transforma, os músicos da Camerata realizam o concerto, na próxima terça-feira (22), às 19h, no canal do YouTube da Findes.
Na live, a mensagem de esperança é que vai imperar ao som das melodias tradicionais de fim de ano, como também adianta Lages. A temática de natal está presente em todas as ações, mas também queremos levar essa mensagem de esperança para um futuro melhor depois dessa pandemia, fala.

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SERVIÇO

  • Carreata de Natal do Sesi Cultura
  • Datas: 19 de dezembro (sábado), na Orla de Itaparica, em Vila Velha; 20 de dezembro (domingo), na Orla de Camburi, em Vitória
  • Horário: a carreata começará a circular às 18h30 nos dois dias

  • Live de Natal  Orquestra Camerata Sesi
  • Data: 22 de dezembro (terça-feira)
  • Horário: às 19h
  • Plataforma: pelo canal do YouTube da Findes 

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