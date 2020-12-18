Papai Noel percorre orlas de Vitória e Vila Velha com orquestra em carreata

A Orquestra Camerata Sesi, da Findes, também fez miniconcertos pelas ruas da Grande Vitória desde o dia 15 de dezembro deste ano para celebrar o Natal Crédito: Findes/Divulgação



Neste sábado (19) e domingo (20), quem estiver pelas orlas de Itaparica, em Vila Velha, e de Camburi, em Vitória, respectivamente, vai poder curtir a magia do Natal que a carreata do Papai Noel promete trazer, a partir das 18h30 nos dois dias. Além do bom velhinho, o espetáculo de luzes e música sobre rodas vai contar com presépio vivo e apresentação da Orquestra Camerata Sesi e convidados.

Será uma linda caravana de Natal que terá três carretas decoradas com iluminação e tema natalino, seguidas de um trio elétrico com os músicos e cantores da Camerata e alguns alunos do projeto de formação musical do Sesi, e um caminhão do setor de cultura do Sesi, que trará um presépio composto por atores da Companhia de Teatro Sesi e a participação do Papai Noel, adianta o gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages.

A ação visa levar o espírito natalino da Federação das Indústrias do Espírito Santo e do Sesi aos capixabas. O repertório será de clássicos natalinos que vão embalar a viagem do Papai Noel.



Pensando naqueles que não poderão contemplar a passagem do Bom Velhinho, a Findes ainda realiza uma live natalina. Com o mote Acreditar Transforma, os músicos da Camerata realizam o concerto, na próxima terça-feira (22), às 19h, no canal do YouTube da Findes

Na live, a mensagem de esperança é que vai imperar ao som das melodias tradicionais de fim de ano, como também adianta Lages. A temática de natal está presente em todas as ações, mas também queremos levar essa mensagem de esperança para um futuro melhor depois dessa pandemia, fala.



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