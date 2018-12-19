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JÁ É NATAL

Papai Noel chega de trem e rebocadores totalmente iluminados no ES

Quatro rebocadores vão percorrer a baía de Vitória com o bom velhinho enquanto o vagão cultural terá até intervenções teatrais

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 18:53
Papai Noel chega de trem no ES Crédito: Reprodução
O Natal está chegando e quem está a caminho do Espírito Santo é o Papai Noel. Desta vez, ele chega de formas diferentes. Nada de trenós, carros ou helicópteros, o bom velhinho viajará de trem e rebocadores.
Nesta quarta-feira (19), quatro rebocadores percorrerão a Baía de Vitória em escolta ao "bom velhinho". As embarcações sairão do Porto de Tubarão, em Vitória, às 19h30, equipadas com cerca de 900 metros de LED, totalizando 54 mil lâmpadas, que serão acesas em quatro pontos: próximo a Terceira Ponte, ao Shopping Vitória, a Praça do Papa e a Curva do Saldanha.
De acordo com a assessoria da Vale, em cada um dos pontos, os barcos farão paradas de cinco a 10 minutos. "A previsão de chegada na Curva do Saldanha é umas 20h15 e, no Museu da Vale, às 20h40", diz a assessoria.
O Papai Noel irá desembarcar no Museu Vale com presentes para crianças atendidas por instituições sociais. Os pequenos tiveram cartinhas com seus pedidos de Natal adotadas pelo grupo de Voluntários Vale e participarão de atividades recreativas enquanto esperam a chegada das embarcações.
TREM
Na quinta-feira (20), o Papai Noel estará a bordo do Vagão Cultural do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas, que conta ainda com uma programação especial e iluminação especial. Na data, ele estará no trajeto Cariacica-Belo Horizonte, em Minas Gerais.
Na sexta-feira (21), ele faz o destino contrário num veículo totalmente iluminado. Os 17 vagões do trem de passageiros estão iluminados com cerca de 6 mil metros de lâmpadas de LED, que se acendem por meio de sensores ao anoitecer. Confira o vídeo.
Quem quiser guardar uma lembrança do momento especial receberá uma foto impressa ao lado do personagem principal do Natal. Também serão realizadas intervenções teatrais ao longo do trajeto.
Passagens
Quem quiser viajar no trem com o Papai Noel pode adquirir os bilhetes na Estrela Loteria, na Reta da Penha, em Vitória, de segunda a sábado, das 9h às 19h; na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na Estação de Belo Horizonte e pela internet.
A compra on-line deve ser feita pelo endereço www.vale.com/tremdepassageiros. Basta escolher a opção Estrada de Ferro Vitória a Minas, e apresentar o comprovante impresso ou por meio digital no momento do embarque. Não é mais necessário trocar o voucher pelo bilhete.

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