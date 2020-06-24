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Saudade

Pais de Cristiano Araújo publicam homenagens nos 5 anos da morte do cantor

'Se eu tivesse o poder de ficar um dia sem lembranças, essa data seria eternamente esquecida da minha memória', lamentou pai do artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 18:30

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:30

Os pais do cantor Cristiano Araújo, João Reis e Zenaide Melo, usaram suas redes sociais para publicar homenagens no dia em que a morte do filho completa cinco anos, nesta quarta-feira, 24.
Cristiano Araújo, cantor sertanejo morto em 2015
Cristiano Araújo, cantor sertanejo morto em 2015 Crédito: Flaney Gonzalles
"Se eu tivesse o poder de ficar um dia sem lembranças, essa data seria eternamente esquecida da minha memória", escreveu seu pai.
Já a mãe de Cristiano Araújo postou: "Hoje está fazendo cinco anos que não vejo meu filho. Foi embora com sua princesinha, deixando muita dor e saudades. Vou me acostumando, sempre conectada com ele, e levando minha vida. Mas a saudade dói muito".
Cristiano Araújo morreu em 24 de junho de 2015, após um acidente de carro, assim como sua namorada. Seu empresário e o motorista, que também estavam no carro, ficaram feridos. O cantor foi enterrado em Goiânia sob aplausos. Em 2018, o motorista foi condenado pelo crime de homicídio culposo e teve pena de dois anos e sete meses em regime aberto decretada na Justiça.
Ver essa foto no Instagram

Bom Dia! Amigos e Fa?s Hoje esta? Fazendo Cinco Anos q na?o Vejo meu Filho, Foi Embora Com Sua Princesinha, deixando, mta Dor e Saudadesss Vou me Acostumando Sempre Conectada Com Ele, e Vou levando mha Vida, mas a Saudade Do?i Mto, Saudades de suas piadinhas de suas Risadas Nca Esquec?o, longe Dos meus Olhos,e Perto do Meu Corac?a?o Eternamente, sempre Sera? mha vida Mha Histo?ria mha Saudades. Sei Q meu Filho esta? no Parai?so Eterno Feliz ao Lado de todos Anjos e Arcanjos Q Jesus Sempre Esta? Cobrindo ele Com Manto Sagrado o? meu Cris No?s Vamos Encontrar Qualquer Dia desses Te Amoo Tanto Fique em Paz vc e Allana q Deus Abenc?oe Sempre Vcs A Mama?e Ta? sentindo mta sua Falta, sempre estara? no Meu Corac?a?o Vivo na mha vida te AMO???????????????????Essa Data 24/O6/20 Marcou Demas Mha Vida?A Dor q Me Machuca, e? a Mesma q me ensina?????????????????

Uma publicação compartilhada por Zenaide Melo (@zenaidemelo) em

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