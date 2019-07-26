Pabllo Vittar, MC Rebecca e Tiesto estão entre os lançamentos da semana

MC Rebecca lança o clipe de "Deslizo e Jogo" Crédito: GABRIEL VALADAO

A semana começa e nada melhor que ter uma bela trilha sonora para isso. E os artistas se empenharam nos últimos dias. Pabllo Vittar, Anitta, MC Rebecca, Andy Grammer, Tiesto... tem música para tudo quanto é gosto. O Gazeta Online te mostra o que chega de mais novo nos streamings. E o que está agitando o mundo da música.

LANÇAMENTOS

Pabllo Vittar

A cantora lançou o primeiro single do seu terceiro disco "111", previsto para novembro. "Flash Pose" é uma parceria com Charlie XCX, que já contou com a brasileira em seu single "I Got It". Assista

MC Rebecca

Quem também aproveitou a sexta para lançar single foi MC Rebecca. Famosa pelo hit "Cai de Boca", a carioca com menos de um ano de carreira apresenta "Deslizo e Jogo", onde segue com o funk 150 bpm.

Kafé e Gloria Groove

A dupla lançou um EP na última sexta-feira (26), com direito a duas músicas que chamam as pessoas para dançar na melhor mistura do pop, funk e do R&B. "Chama" já começa com as últimas notas de "Apaga a Luz" (2018) e segue agitada com o balanço das batidas misturadas dos gêneros citados. "Imensidão" não deixa a bola cair e segue no groove gostoso apresentado no single anterior.

Lizzo

A empoderada Lizzo chega com uma nova música do seu disco "Cuz I Love U". Depois de chamar atenção com "Juice" e "Truth Hurts", ela vem acompanhada de Missy Elliott em "Tempo". Para quem achava que ela já mostrou bastante suas curvas avantajadas, não perde por esperar para vê-la num biquini em "Tempo". Confira o clipe lançado na sexta-feira (26).

Imagine Dragons

Atração confirmada do Rock in Rio 2019, o Imagine Dragons estreia o clipe em animação da música “Birds”.

Norah Jones

A pianista norte-americana está de volta com a música “Take it Away”, em colaboração com a cantora Tarriona Tank Ball.

NAS RÁDIOS

Vitor e Cadu

A dupla Vitor e Cadu lançaram nas rádios o single "Rodando Bocas", na última sexta-feira. A canção marca o lançamento do álbum “In CG”, primeiro disco dos cantores. A música, que foi lançada no Youtube há três semanas, atingiu números impressionantes. No Spotify são mais de 100 mil execuções, e o videoclipe no YouTube ultrapassa a marca de 750 mil views.

DISCO

Suricato

O cantor, compositor e multi-instrumentista carioca Suricato lançou na última sexta-feira (23) o álbum “Na Mão as Flores”. Em destaque, o videoclipe de “Desventura ou Sorte”, que compõe o disco de 13 faixas. Confira abaixo.

Andy Grammer

O aclamado cantor pop multi-platina e compositor Andy Grammer acaba de lançar seu quarto álbum de estúdio, “NAIVE” conta com 13 faixas e já está disponível em todas as plataformas digitais. Entre os destaques estão os singles já lançados "My Own Hero" e "Don’t Give Up On Me", trilha do filme "A Cinco Passos de Você". Confira abaixo o disco.

REMIXES E VERSÕES

Tiësto

O DJ lança versão acústica de "Ritual", com Jonas Blue e Rita Ora. Abaixo você pode comparar a versão original, lançada há um mês, com o acústico, que saiu na sexta, e ver a que mais curte.

Juanes

Já está disponível o EP de remixes do single “Querer Mejor”, do astro colombiano Juanes. Vale lembrar que a música original está no YouTube desde maio.

Beastie Boys