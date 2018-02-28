MÚSICA

Pabllo Vittar anuncia gravação de segundo disco

Próximo álbum deve contar com participações internacionais
Redação de A Gazeta

27 fev 2018 às 21:04

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 21:04

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar viu sua carreira e fama explodirem em sucesso, em 2017. Agora é hora de se planejar para bombar ainda mais em 2018. De férias após se apresentar em shows no carnaval, a cantora começa, nesta semana, a gravar o álbum sucessor a Vai passar mal, sua primeira coletânea. O disco teve sucessos como Todo dia, K. O., Corpo sensual e Então vai.
O anúncio foi feito pela própria Pabllo em seu Twitter. O novo álbum de Pabllo Vittar deve contar com parcerias internacionais e até gravações em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Em 2018, Pabllo Vittar também terá seu programa próprio, Prazer, Pabllo Vittar, no Multishow. A artista já havia participado como integrante fixa do Amor & sexo, apresentado por Fernanda Lima, na TV Globo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

