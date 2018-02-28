Pabllo Vittar anuncia gravação de segundo disco

Pabllo Vittar viu sua carreira e fama explodirem em sucesso, em 2017. Agora é hora de se planejar para bombar ainda mais em 2018. De férias após se apresentar em shows no carnaval, a cantora começa, nesta semana, a gravar o álbum sucessor a Vai passar mal, sua primeira coletânea. O disco teve sucessos como Todo dia, K. O., Corpo sensual e Então vai.
O anúncio foi feito pela própria Pabllo em seu Twitter. O novo álbum de Pabllo Vittar deve contar com parcerias internacionais e até gravações em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Em 2018, Pabllo Vittar também terá seu programa próprio, Prazer, Pabllo Vittar, no Multishow. A artista já havia participado como integrante fixa do Amor & sexo, apresentado por Fernanda Lima, na TV Globo.