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Música

Ouça: Paul McCartney lança duas canções inéditas

Músicas farão parte do disco 'Egypt Station', que será lançado dia 7 de setembro

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 19:30
Imagens do show de Paul McCartney, em Cariacica Crédito: Matheus Soares
Incansável nas turnês que giram o mundo, Paul McCartney também segue com visitas frequentes aos estúdios para gravar novas músicas. E, com duas canções de uma só vez lançadas no seu canal de YouTube, o ex-Beatle anuncia a chegada de um novo álbum de estúdio.
"Egypt Station", que sairá pela Capital Records, é o 17º disco de inéditas de Sir Paul na carreira solo e seu título foi tirado de uma das pinturas de Macca.
Para celebrar o anúncio, chegam "I Dont Know" e "Come On To Me", duas músicas que são opostas em sua vibração.
Capa do disco Egypt Station, de Paul McCartney Crédito: Reprodução
A melancólica "I Dont Know" é guiada a partir das teclas de piano, que, vagarosamente, conduzem o ouvinte para um McCartney que questiona o que há de errado consigo. Eu não sei. Eu não sei, diz, sem respostas
Em contrapartida, "Come On To Me" exibe um Paul roqueiro, enérgico  e ainda, assim, amoroso.
Em uma declaração dada para divulgar o novo disco, McCartney explica que o título do disco vem da ideia de criar um álbum com um conceito. Egypt Station começa em uma estação (de trem) na primeira música e a cada faixa, chegamos a uma nova estação, disse ele. Isso nos deu a ideia de basear todas as músicas ao redor desse conceito.
Paul McCartney gravou o disco, sucessor de "New" (2013) em Los Angeles, na Califórnia, e na Inglaterra, com o produtor Greg Kurstin, cujo currículo inclui trabalhos com Adele, Beck e Foo Fighters.
Egypt Station já está em pré-venda em múltiplos formatos: digital, CD, vinil, edição limitada em vinil de 180 gramas e super deluxe, com faixas bônus.
A última passagem de Paul McCartney pelo Brasil foi em 2017, quando passou por Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.
"I Don't Know":
"Come On To Me":

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