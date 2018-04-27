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Ouça a nova música da capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice 

'Alguém', como é chamada a canção, é embalada pelo reggae

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 14:47
Mariana Coelho Crédito: Reprodução/Instagram @marianacoelho_
A nova música "Alguém", da capixaba Mariana Coelho, de 18 anos, que participou do The Voice Brasil 2017 e chegou às semi-finais do programa, foi lançada nesta sexta-feira (27), nas plataformas digitais. A canção é um dos projetos que a jovem possui para este ano.
Mariana, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online na última semana, adiantou que a música seria do gênero reggae e comentou um pouco sobre a canção. "O clipe já será feito com um parceiro, uma composição dele. Já tenho música autoral pronta, também, mas ainda não gravei, então não sei quando vou lançar", disse.
> Mariana Coelho lança música e vai gravar com Junior Lima
Ela destacou que vai seguir os estudos na música e pretende ir para fora do Espírito Santo para fazer isso. "Agora, estou fazendo pré-vestibular. Quero passar em faculdades fora do Espírito Santo, talvez São Paulo ou Rio de Janeiro", justificou, dizendo que nesses lugares têm mais oportunidades no mercado de trabalho artístico. Ouça a nova música de Mariana Coelho: 

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