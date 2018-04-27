Ouça a nova música da capixaba Mariana Coelho, ex-The Voice 

A nova música "Alguém", da capixaba Mariana Coelho, de 18 anos, que participou do The Voice Brasil 2017 e chegou às semi-finais do programa, foi lançada nesta sexta-feira (27), nas plataformas digitais. A canção é um dos projetos que a jovem possui para este ano.

Mariana, em entrevista exclusiva aona última semana, adiantou que a música seria do gênero reggae e comentou um pouco sobre a canção. "O clipe já será feito com um parceiro, uma composição dele. Já tenho música autoral pronta, também, mas ainda não gravei, então não sei quando vou lançar", disse.

Ela destacou que vai seguir os estudos na música e pretende ir para fora do Espírito Santo para fazer isso. "Agora, estou fazendo pré-vestibular. Quero passar em faculdades fora do Espírito Santo, talvez São Paulo ou Rio de Janeiro", justificou, dizendo que nesses lugares têm mais oportunidades no mercado de trabalho artístico. Ouça a nova música de Mariana Coelho: