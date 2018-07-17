Otaviano Costa se despede do 'Vídeo Show' em post no Instagram

Otaviano Costa se despediu do 'Vídeo Show' em post no Instagram Crédito: Instagram/@otacosta

O apresentador Otaviano Costa fez post no Instagram na segunda-feira, 16, se despedindo do Vídeo Show, tradicional programa da TV Globo que apresentou nos últimos cinco anos e que agora passa para as mãos de Sophia Abrahão, Ana Clara Lima, Fernanda Keulla e Vivian Amorim.

"Muito feliz! Muito emocionado! Mesmo! Foram exatos cinco anos de muitas alegrias e emoções à frente do meu xodó televisivo #videoshowaovivo e não poderia ser diferente agora. Fim de um ciclo", escreveu Otaviano, que vai ganhar um programa solo na emissora.

Ele também agradeceu toda a produção e os convidados que passaram pelo programa "Queria deixar todo meu amor e gratidão à família que deixo para trás, que faz o #videoshowaovivo por trás das câmeras (do condutor, passando pelos meus amores do camarim, o primo do bendito cafezinho e toda nossa galera de produção, técnica e direção). Obrigado queridos amigos pelo companheirismo, amor, entrega e comprometimento, que tive a honra de representar em frente às câmeras durante todo este tempo! Aos artistas que recebemos no estúdio e apresentadores que tive a honra de compartilhar a apresentação, meu muito obrigado também! Boa sorte e sucesso às meninas e [aos] meninos que assumem este novo ciclo do programa! Que sejam felizes e vocês os recebam com muito carinho! É isso! Até breve gente! Até já! Amo vocês mesmo!", continuou o apresentador.