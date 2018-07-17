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Otaviano Costa se despede do 'Vídeo Show' em post no Instagram

'Fim de um ciclo', escreveu o apresentador, que vai ter programa solo na Globo

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 16:06
Otaviano Costa se despediu do 'Vídeo Show' em post no Instagram Crédito: Instagram/@otacosta
O apresentador Otaviano Costa fez post no Instagram na segunda-feira, 16, se despedindo do Vídeo Show, tradicional programa da TV Globo que apresentou nos últimos cinco anos e que agora passa para as mãos de Sophia Abrahão, Ana Clara Lima, Fernanda Keulla e Vivian Amorim.
"Muito feliz! Muito emocionado! Mesmo! Foram exatos cinco anos de muitas alegrias e emoções à frente do meu xodó televisivo #videoshowaovivo e não poderia ser diferente agora. Fim de um ciclo", escreveu Otaviano, que vai ganhar um programa solo na emissora.
Ele também agradeceu toda a produção e os convidados que passaram pelo programa "Queria deixar todo meu amor e gratidão à família que deixo para trás, que faz o #videoshowaovivo por trás das câmeras (do condutor, passando pelos meus amores do camarim, o primo do bendito cafezinho e toda nossa galera de produção, técnica e direção). Obrigado queridos amigos pelo companheirismo, amor, entrega e comprometimento, que tive a honra de representar em frente às câmeras durante todo este tempo! Aos artistas que recebemos no estúdio e apresentadores que tive a honra de compartilhar a apresentação, meu muito obrigado também! Boa sorte e sucesso às meninas e [aos] meninos que assumem este novo ciclo do programa! Que sejam felizes e vocês os recebam com muito carinho! É isso! Até breve gente! Até já! Amo vocês mesmo!", continuou o apresentador.
Sem revelar detalhes do seu novo programa, Otaviano adiantou que está feliz com o novo desafio. "Muitos desafios e conquistas! Vocês foram e sempre serão fundamentais em minha vida e em breve, nos encontraremos novamente, só que desta vez num novo programa no plinplin, que estou desenvolvendo com um time incrível de profissionais! Nada posso dizer ainda, mas tudo está sendo pensado com muito amor e carinho para cada um de vocês", finalizou.

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