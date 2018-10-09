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CINEMA

Oscar: longas de 87 países disputam vagas na categoria de filme estrangeiro

O longa-metragem escolhido para representar o Brasil na competição foi 'O Grande Circo Místico', de Cacá Diegues
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 16:06

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 16:06

Cena do filme Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, selecionado para representar o Brasil na disputa do Oscar 2019 Crédito: H2O/Divulgação
O total de 87 países submeteu seus longas-metragens para concorrer a uma vaga na categoria de melhor filme em língua estrangeira do Oscar 2019. Desse número, cinco serão selecionados para participar da premiação.
A seleção é feita pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Diferentemente das outras categorias, nem todos são obrigados a votar - participam somente aqueles que se comprometerem a assistir a pelo menos 12 filmes participantes.
Neste ano, o longa escolhido para representar o Brasil foi O Grande Circo Místico, do diretor Cacá Diegues. Seu enredo gira em torno de uma família circense e atravessa cinco gerações de sua história a partir da perspectiva de Celavi (personagem de Jesuíta Barbosa), um mestre de cerimônias que nunca envelhece. Rodado em Lisboa em 2015, é uma coprodução Brasil, França e Portugal.
Um dos favoritos na disputa é Roma, dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón. O filme, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza, tem o enredo baseado em memórias de infância do diretor, na Cidade do México. Cuarón já foi vencedor do Oscar de melhor diretor em 2014, pelo seu trabalho em Gravidade. Produzido e distribuído pela Netflix, o longa tem previsão de passar pelos cinemas brasileiros antes de ser disponibilizado no serviço de streaming. Ainda não foi definida uma data de estreia, entretanto.
A América Latina também está bem representada por Pájaros de Verano, que estabelece a gênese dos cartéis de drogas da Colômbia e revisita o passado indígena do país. Ambientada na década de 1970, a trama gira em torno de uma família de nativos que se envolve com o tráfico de drogas nos arredores de Bogotá. A dupla de diretores Cristina Gallego e Ciro Guerra foram responsáveis por levar a Colômbia pela primeira vez ao Oscar, em 2016, com o filme O Abraço da Serpente.
Outros filmes que tiveram destaque em festivais internacionais também participam da corrida. Assunto de Família, obra escolhida para representar o Japão no Oscar, foi o grande vencedor do Festival de Cannes; o belga Girl, longa de estreia do diretor Lukas Dhont, foi premiado no mesmo festival. Com 100% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes, o suspense dinamarquês The Guilty, do também estreante Gustav Möller, foi amplamente elogiado em Sundance.
Os finalistas ao Oscar serão anunciadas em 22 de janeiro de 2019, e a cerimônia ocorre em 24 de fevereiro. A premiação será transmitida em mais de 225 países de todo o mundo.
Confira a lista dos filmes por país:

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