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Criatividade

Oscar 2018: piadas e memes na internet

Internautas exaltaram Fernanda Montenegro e se divertiram com estrelas do cinema

Publicado em 05 de Março de 2018 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 10:19
Meme Oscar 2018 Crédito: Reprodução/Twitter
Em meio ao desfile de grandes nomes do cinema mundial e da consagração no Oscar do drama fantástico "A forma da água", do diretor Guillermo del Toro,os internautas promoveram uma festa à parte nas redes sociais, neste domingo. Usuários se divertiram com seus ídolos e não deixaram de eternizar momentos da 90ª edição do prêmio em memes.
Muitos usuários adaptaram o título da produção do diretor Martin McDonagh  "Três anúncios para um crime"  e ressaltaram a indignação com a Academia por ter preterido Fernanda Montenegro no prêmio de melhor atriz em 1999. A brasileira concorreu pela interpretação em "Central do Brasil", mas quem levou a estatueta foi Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado".
Não faltaram indicados para o prêmio do Oscar na web.
Uns propõem indicados, alguns analisam as decisões da Academia e outros preferiram ser sinceros como a Glória Pires.
Os fãs ainda fizeram questão de reverenciar Meryl Streep e Jennifer Lawrence, que aproveitou o open bar da festa e até pulou as poltronas da plateia para cumprimentar a colega de profissão.
Por falar nela, Meryl Streep renovou o seu próprio meme neste domingo.
Bicampeão olímpico e cinco vezes vencedor da NBA, a liga de basquete americana, Kobe Bryant garantiu seu primeiro Oscar em sua primeira indicação, na categoria curta de animação. Uma performance de fazer inveja a qualquer Leonardo di Caprio.
Um dos momentos mais esperados da premiação ficou marcado, no ano passado, pelo erro no anúncio de melhor filme. Na ocasião, Faye Dunaway e Warren Beatty receberam o envelope errado chamaram o elenco de "La La Land", que se deu conta do engano já no palco e entregou a estatueta à produção de "Moonlight". Antes de comemorar o Oscar, o diretor Del Toro conferiu o trabalho dos apresentadores e fez muito internauta rir.
O homem-anfíbio que deu o Oscar a Del Toro ainda representou parte dos estudantes que não se reconhece no duelo entre as ciências exatas e humanas. Veja os memes.

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