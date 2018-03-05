Oscar 2018: piadas e memes na internet

Meme Oscar 2018 Crédito: Reprodução/Twitter

Em meio ao desfile de grandes nomes do cinema mundial e da consagração no Oscar do drama fantástico "A forma da água", do diretor Guillermo del Toro,os internautas promoveram uma festa à parte nas redes sociais, neste domingo. Usuários se divertiram com seus ídolos e não deixaram de eternizar momentos da 90ª edição do prêmio em memes.

Muitos usuários adaptaram o título da produção do diretor Martin McDonagh  "Três anúncios para um crime"  e ressaltaram a indignação com a Academia por ter preterido Fernanda Montenegro no prêmio de melhor atriz em 1999. A brasileira concorreu pela interpretação em "Central do Brasil", mas quem levou a estatueta foi Gwyneth Paltrow, por "Shakespeare Apaixonado".

Não faltaram indicados para o prêmio do Oscar na web.

Uns propõem indicados, alguns analisam as decisões da Academia e outros preferiram ser sinceros como a Glória Pires.

Os fãs ainda fizeram questão de reverenciar Meryl Streep e Jennifer Lawrence, que aproveitou o open bar da festa e até pulou as poltronas da plateia para cumprimentar a colega de profissão.

Por falar nela, Meryl Streep renovou o seu próprio meme neste domingo.

Bicampeão olímpico e cinco vezes vencedor da NBA, a liga de basquete americana, Kobe Bryant garantiu seu primeiro Oscar em sua primeira indicação, na categoria curta de animação. Uma performance de fazer inveja a qualquer Leonardo di Caprio.

Um dos momentos mais esperados da premiação ficou marcado, no ano passado, pelo erro no anúncio de melhor filme. Na ocasião, Faye Dunaway e Warren Beatty receberam o envelope errado chamaram o elenco de "La La Land", que se deu conta do engano já no palco e entregou a estatueta à produção de "Moonlight". Antes de comemorar o Oscar, o diretor Del Toro conferiu o trabalho dos apresentadores e fez muito internauta rir.