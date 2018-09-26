Um clássico da TV

'Os Simpsons' torna-se a série animada mais extensa da televisão

O episódio que vai bater o recorde é um pequeno desdobramento das últimas temporadas, com algumas surpresas para os fãs
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 19:17

A série Os Simpsons está prestes a bater um recorde na televisão. No próximo domingo, 29, o episódio de número 636 vai ao ar na Fox, ultrapassando a marca de 635 episódios da série Gunsmoke. O primeiro episódio de Os Simpsons foi ao ar em dezembro de 1989, quase 30 anos atrás.
Em entrevista ao jornal New York Post, o produtor-executivo da série, Al Jean, disse que nunca havia pensado em atingir tal marca: "Eu pensei que se conseguíssemos, seria um tributo maravilhoso aos roteiristas, animadores e elenco que trabalha tão duro; e particularmente aos fãs incríveis que continuaram conosco por todos esses anos. O episódio que vai bater o recorde é um pequeno desdobramento das últimas temporadas, com algumas surpresas para os fãs".

