Os Paralamas do Sucesso são convidados para o Rock in Rio 2019

Os Paralamas do Sucesso foram pegos de surpresa pela notícia de que estarão na escalação do Rock in Rio 2019, tal qual você, caro leitor, nesta terça-feira, 2.

Veja bem: a organização do festival convidou o trio formado por Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) para um encontro com o presidente e criador do festival, Roberto Medina, na sede do festival.

E lá, somente lá (garante a organização do evento, é claro), os músicos receberam o convite para a participação. E toparam.

O Paralamas fará, portanto, seu quarto show no festival (o primeiro foi na estreia, em 1985). Na época, eram moleques, de 23 anos, encarando um público maciço de 200 mil pessoas na primeira edição de um festival de grandíssimo porte.

Depois, vieram apresentações nos anos de 2011, que marca o retorno do festival ao território nacional, e 2015. Estiveram fora em 2013 e 2017, portanto.

DIA DO METAL ESTÁ DE VOLTA AO ROCK IN RIO

Medina afirmou que o Rock in Rio de 2019 terá algo de nostálgico. Diz isso porque já foram anunciados, em primeira mão aqui no Estadão (leia mais), Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura. Deles, os dois primeiros também tocaram na edição de estreia, em 1985.

Iron Maiden capitaneia a "noite do metal", que volta ao line-up do festival de sete datas depois da ausência no ano anterior.

O QUE SE SABE DO ROCK IN RIO 2019

Dias atrás, o Rock in Rio também revelou as datas do festival: o evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro (um pouco mais "tarde" da versão de 2017, realizada em dois fins de semana entre 15 a 24 ).

Também foi revelado início das vendas dos ingressos. O Rock in Rio Card, cujo valor não foi revelado e vale de entrada para um dia de festival, começa a ser vendido no dia 12 de novembro, a partir das 19h, pelo site Ingresso.com.

Anitta, escolhida na base do "poder da voz do povo", já que foi tão pedida na edição de 2017, após o cancelamento em cima da hora do show de Lady Gaga, é a primeira confirmada no line-up. A funkeira também se apresentou na versão lisboeta do festival, realizada neste ano.

A novidade do espaço, novamente realizado no Parque Olímpico, é uma área chamada Espaço Favela, na qual serão realizados shows com artistas de comunidades do Rio de Janeiro.

COMO FOI O ROCK IN RIO 2017