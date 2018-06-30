Os novos rumos do cinema capixaba na 13ª Mostra Independente

Jogar luz para as minorias sociais e os grupos menos privilegiados da sociedade através dos olhares do cinema é o objetivo da 13ª edição da Mostra Produção Independente, evento promovido pela ABD Capixaba, que acontece entre hoje e 5 de julho com exibições das mais recentes produções do audiovisual do Estado.

O encontro deste ano ganha o título de Novos Rumos e traz para o público três mostras (Mostra Competitiva Capixaba de Curtas; Mostra Paralela ; Pós-Mostra Novos Rumos), a 4ª reunião do Fórum do Audiovisual Capixaba, debates com realizadores e o lançamento da Revista-Catálogo Milímetros nº 8 e do DVD-Coletânea com os filmes selecionados para a Mostra Competitiva.

A proposta desta vez é dar privilégio para um grupo da sociedade que sempre foi muito desmerecido, como mulheres e negros, e diminuir as distâncias entre os setores da sociedade. O cinema tem várias pesquisas que apresentam essa exclusão, é só ver o número de filmes realizados, dirigidos ou protagonizados por esse grupos. Homens estão em maior número e o de mulheres negras é quase nulo, explica Leandra Moreira, presidente da ABD Capixaba.

Ao todo, foram 70 produções inscritas na Mostra Competitiva. Desse número, 25 curtas-metragens (entre ficção, animação, documentário, videoarte e videoclipe) foram selecionados por uma comissão formada pela diretora Carol Covre; pela artista plástica, professora universitária e diretora de arte Rosana Paste; e pelo jornalista e pesquisador de cinema Adriano Monteiro. Seguindo o propósito desta edição, montamos uma comissão com um homem negro e duas mulheres. Acho que os filmes inscritos espelham o que está sendo discutido na sociedade. Temos na programação muitas produções dirigidas por mulheres conta Leandra.

HOMENAGEM

A atriz capixaba Suely Bispo, homenageada da mostra Crédito: Luara Monteiro/Divulgação





A mostra deste ano presta homenagem à atriz Suely Bispo. Reconhecida nacionalmente, a atriz, que esteve na novela Velho Chico, da TV Globo, em 2016, também trabalhou em vários filmes recentes do Espírito Santo, como Abelha Rainha.

Suely é uma grande atriz, com um histórico lindo. Cado ano escolhemos alguém que tenha representação no audiovisual capixaba e ela é uma mulher negra que simboliza um grupo na sociedade, explica a presidente.

Além da principal mostra competitiva, também integra o evento a Mostra Paralela, com três curtas-metragens capixabas, fora da disputa, que tematizam a crítica social e o protagonismo das mulheres negras e das comunidades quilombolas. Nos dias 6 e 7 de julho acontece a Pós-Mostra Novos Rumos, com filmes de todo o Brasil que abordam novos olhares e estéticas do cinema brasileiro contemporâneo propostos por realizadores negros, mulheres e LGBTQ+.

13ª Mostra Produção Independente

Quando: 02 a 05 de julho, às 19h

Local: Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Shopping Jardins, Jardim da

Penha, Vitória.

2 DE JULHO

19h - Abertura com Lançamento da Revista Milímetros 2018

20h - Mostra Competitiva

21h - Debate com realizadores





03 DE JULHO

19h - Mostra Competitiva Capixaba de Curtas

21h - Debate com realizadores

04 DE JULHO

14h - 4ª Fórum do Audiovisual Capixaba (Ufes)

19h - Mostra Competitiva

21h - Debate com realizadores

05 DE JULHO

19h - Mostra Paralela

20h - Homenagem à Suely Bispo

20h30 - Cerimônia de Encerramento, Premiação e Lançamento do DVD Coletânea

PÓS-MOSTRA NOVOS RUMOS

Quando: 06 e 07 de julho, às 19h.

Local: Cine Metrópolis/Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Filmes da Mostra Competitiva Capixaba de Curtas





A Flor Azul, de Roger Ghil (documentário, 1418, 2018, Livre)A Mesa no Deserto, de Diego Scarparo (ficção, 15, 2017, 16 anos)A Mulher do Treze, de Rejane Arruda (Ficção,16, 2017, 12 anos)Ádito, de Renata Ferraz e Rubiane Maia (ficção, 1454, 2017, Livre)Água Viva, de Bárbara Ribeiro (Documentário, 1305, 2018, Livre)Ano Passado Eu Morri, de Rodrigo de Oliveira (Híbrido, 2530, 2017, 12 anos)Blubird, de Endi Ma (Experimental, 1, 2018, Livre)Campo, de Caio Fabricius (Videoarte, 3, 2018, Livre)Catrina, de Marcelo N. Reis (Ficção, 1141, 2016, Livre)Ceca, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin (Videoclipe, 435, 2017, Livre)Corpo-Paisagem, de Antonio Carlos Queiroz Filho (Videoarte, 4, 2018, Livre)Epigramas, de Wayner Tristão (Experimental, 4, 2018, Livre)Lá Não Venta Como Venta Aqui, de Melina Leal Galante (Documentário,14, 2017,Livre)Luiz, Paixão pelo Jazz, de Eurico Scaramussa (Documentário, 25, 2018, Livre)O Projeto do Meu Pai, de Rosaria (Animação, 5, 2016, Livre)onde você ancora seus silêncios ? 1, de Charlene Bicalho (Experimental, 317,2017, Livre)Rio das Lágrimas Secas, de Sáskia Sá (Documentário, 25, 2018, Livre)Secret Lie - Black Butterflies, de Marcelo N. Reis (Videoclipe, 509, 2016, Livre)Sobre a Gente, Alunos do Projeto Animação/ Núcleo Animazul (Animação, 747,2017, Livre)Solveris - CherryBlossom, de Junior Batista (Videoclipe, 419, 2017, Livre)Sonhos (Lado B), de Gabriel César (Videoclipe, 439, 2017, Livre)Teresa, de Erika Mariano (Videoclipe, 235, 2017,12 anos)Terra Vermelha (ou o perigo da história única), de Antonio Carlos Queiroz Filho(Documentário, 6, 2018, Livre)Tríptico, de Lobo Pasolini (Videoarte, 434, 2017, Livre)Vinillis Frutiferis, de Victorhugo Passabon Amorim (Ficção, 15, 2015, Livre)

Mostra Paralela

Canto de Mulher Quilombola - Território Sapê do Norte, Xis Makeda (documentário, 443, 2017, Livre)Mulheres de Barro, de Edileuza Penha de Souza (documentário, 26, 2014, Livre)O Golpe, de Marco Luppi (videoclipe, 330, 2018, Livre)

Pós-Mostra Novos Rumos