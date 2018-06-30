Os novos rumos do cinema capixaba na 13ª Mostra Independente

Jogar luz para as minorias sociais e os grupos menos privilegiados da sociedade através dos olhares do cinema é o objetivo da 13ª edição da Mostra Produção Independente, evento promovido pela ABD Capixaba, que acontece entre hoje e 5 de julho com exibições das mais recentes produções do audiovisual do Estado.
O encontro deste ano ganha o título de Novos Rumos e traz para o público três mostras (Mostra Competitiva Capixaba de Curtas; Mostra Paralela ; Pós-Mostra Novos Rumos), a 4ª reunião do Fórum do Audiovisual Capixaba, debates com realizadores e o lançamento da Revista-Catálogo Milímetros nº 8 e do DVD-Coletânea com os filmes selecionados para a Mostra Competitiva.
A proposta desta vez é dar privilégio para um grupo da sociedade que sempre foi muito desmerecido, como mulheres e negros, e diminuir as distâncias entre os setores da sociedade. O cinema tem várias pesquisas que apresentam essa exclusão, é só ver o número de filmes realizados, dirigidos ou protagonizados por esse grupos. Homens estão em maior número e o de mulheres negras é quase nulo, explica Leandra Moreira, presidente da ABD Capixaba.
Ao todo, foram 70 produções inscritas na Mostra Competitiva. Desse número, 25 curtas-metragens (entre ficção, animação, documentário, videoarte e videoclipe) foram selecionados por uma comissão formada pela diretora Carol Covre; pela artista plástica, professora universitária e diretora de arte Rosana Paste; e pelo jornalista e pesquisador de cinema Adriano Monteiro. Seguindo o propósito desta edição, montamos uma comissão com um homem negro e duas mulheres. Acho que os filmes inscritos espelham o que está sendo discutido na sociedade. Temos na programação muitas produções dirigidas por mulheres conta Leandra.
HOMENAGEM
A mostra deste ano presta homenagem à atriz Suely Bispo. Reconhecida nacionalmente, a atriz, que esteve na novela Velho Chico, da TV Globo, em 2016, também trabalhou em vários filmes recentes do Espírito Santo, como Abelha Rainha.
Suely é uma grande atriz, com um histórico lindo. Cado ano escolhemos alguém que tenha representação no audiovisual capixaba e ela é uma mulher negra que simboliza um grupo na sociedade, explica a presidente.
Além da principal mostra competitiva, também integra o evento a Mostra Paralela, com três curtas-metragens capixabas, fora da disputa, que tematizam a crítica social e o protagonismo das mulheres negras e das comunidades quilombolas. Nos dias 6 e 7 de julho acontece a Pós-Mostra Novos Rumos, com filmes de todo o Brasil que abordam novos olhares e estéticas do cinema brasileiro contemporâneo propostos por realizadores negros, mulheres e LGBTQ+.
13ª Mostra Produção Independente
Quando: 02 a 05 de julho, às 19h
Local: Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, Shopping Jardins, Jardim da
Penha, Vitória.
2 DE JULHO
19h - Abertura com Lançamento da Revista Milímetros 2018
20h - Mostra Competitiva
21h - Debate com realizadores
03 DE JULHO
19h - Mostra Competitiva Capixaba de Curtas
21h - Debate com realizadores
04 DE JULHO
14h - 4ª Fórum do Audiovisual Capixaba (Ufes)
19h - Mostra Competitiva
21h - Debate com realizadores
05 DE JULHO
19h - Mostra Paralela
20h - Homenagem à Suely Bispo
20h30 - Cerimônia de Encerramento, Premiação e Lançamento do DVD Coletânea
PÓS-MOSTRA NOVOS RUMOS
Quando: 06 e 07 de julho, às 19h.
Local: Cine Metrópolis/Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Filmes da Mostra Competitiva Capixaba de Curtas
A Flor Azul, de Roger Ghil (documentário, 1418, 2018, Livre)A Mesa no Deserto, de Diego Scarparo (ficção, 15, 2017, 16 anos)A Mulher do Treze, de Rejane Arruda (Ficção,16, 2017, 12 anos)Ádito, de Renata Ferraz e Rubiane Maia (ficção, 1454, 2017, Livre)Água Viva, de Bárbara Ribeiro (Documentário, 1305, 2018, Livre)Ano Passado Eu Morri, de Rodrigo de Oliveira (Híbrido, 2530, 2017, 12 anos)Blubird, de Endi Ma (Experimental, 1, 2018, Livre)Campo, de Caio Fabricius (Videoarte, 3, 2018, Livre)Catrina, de Marcelo N. Reis (Ficção, 1141, 2016, Livre)Ceca, de Suellen Vasconcelos e Tati Franklin (Videoclipe, 435, 2017, Livre)Corpo-Paisagem, de Antonio Carlos Queiroz Filho (Videoarte, 4, 2018, Livre)Epigramas, de Wayner Tristão (Experimental, 4, 2018, Livre)Lá Não Venta Como Venta Aqui, de Melina Leal Galante (Documentário,14, 2017,Livre)Luiz, Paixão pelo Jazz, de Eurico Scaramussa (Documentário, 25, 2018, Livre)O Projeto do Meu Pai, de Rosaria (Animação, 5, 2016, Livre)onde você ancora seus silêncios ? 1, de Charlene Bicalho (Experimental, 317,2017, Livre)Rio das Lágrimas Secas, de Sáskia Sá (Documentário, 25, 2018, Livre)Secret Lie - Black Butterflies, de Marcelo N. Reis (Videoclipe, 509, 2016, Livre)Sobre a Gente, Alunos do Projeto Animação/ Núcleo Animazul (Animação, 747,2017, Livre)Solveris - CherryBlossom, de Junior Batista (Videoclipe, 419, 2017, Livre)Sonhos (Lado B), de Gabriel César (Videoclipe, 439, 2017, Livre)Teresa, de Erika Mariano (Videoclipe, 235, 2017,12 anos)Terra Vermelha (ou o perigo da história única), de Antonio Carlos Queiroz Filho(Documentário, 6, 2018, Livre)Tríptico, de Lobo Pasolini (Videoarte, 434, 2017, Livre)Vinillis Frutiferis, de Victorhugo Passabon Amorim (Ficção, 15, 2015, Livre)
Mostra Paralela
Canto de Mulher Quilombola - Território Sapê do Norte, Xis Makeda (documentário, 443, 2017, Livre)Mulheres de Barro, de Edileuza Penha de Souza (documentário, 26, 2014, Livre)O Golpe, de Marco Luppi (videoclipe, 330, 2018, Livre)
Pós-Mostra Novos Rumos
A Boneca e O Silêncio, de Carol Rodrigues (documentário, 19, 2015, São Paulo, 14 anos)Braços Vazios, de Daiana Rocha (ficção, 16, 2018, Espírito Santo, 14 anos)Chico, dos Irmãos Carvalho (ficção, 23, 2017, Rio de Janeiro, 12 anos)Historiografia, de Amanda Pó (documentário, 340, 2017, São Paulo, Livre)Meu Corpo É Político, de Alice Riff (documentário, 71, 2017, 12 anos, São Paulo)Revejo, de Láisa Freitas (documentário, 1910, 2017, Espírito Santo, Livre)Superpina, de Jean Santos (Ficção, 28, 2017, Pernambuco, 16 anos)Travessia, de Safira Moreira (documentário, 5, 2017, Rio de Janeiro, Livre)