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MÚSICA

Organização garante 3ª edição do Festival de Inverno de Guaçuí em 2019

Edição de 2018 atraiu cerca de 20 mil pessoas ao Parque de Exposições da cidade

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 19:09
Show de Paulo Ricardo durante o 2º Festival de Inverno de Guaçuí Crédito: LEANDRO FIDELIS/ASSCOM FIG
Nem bem esfriou o clima animado da 2ª edição do Festival de Inverno de Guaçuí e a organização já garante: o evento acontecerá novamente em 2019. Também não é para menos, o evento conseguiu atender a expectativa e atraiu cerca de 20 mil pessoas ao Parque de Exposições de Guaçuí durante os cinco dias de evento, segundo a organização.
Um dos organizadores do Festival, Elias Soares comemora o sucesso da segunda edição. "Mais do que um festival, queremos passar um conceito de música de qualidade e diversão para toda a família. Já estamos pensando nas atrações de 2019 com o apoio do público, que apostou mais uma vez na gente", disse.
Durante os cinco dias de programação, pessoas de diferentes cidades capixabas, fluminenses e mineiras compareceram em peso para os shows com artistas nacionais e lotou a Praça Gastronômica de dia e de noite. A fisioterapeuta Núbia Moraes (28) e o namorado, o empresário Marcus Lessa (37) apostam na permanência do Festival de Inverno.
"O Festival veio para ficar. Organização impecável, com uma enorme variedade gastronômica e musical. O Caparaó merece um evento desse porte. Esperamos que a cada ano fique ainda melhor", disse o casal.
IRMÃOS CAPIXABAS ELOGIADOS POR ED MOTTA
Ed Motta, Paulo Ricardo e a banda "Nenhum de Nós" foram as três atrações nacionais que o Festival de Inverno de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, apresentou em sua segunda edição. A programação musical embalou o público de diferentes gerações ao som do rock, do chorinho, do samba raiz, da MPB, do blues, do jazz e de outros ritmos que têm tudo a ver com o clima típico do entorno do Parque Nacional do Caparaó. O festival, neste ano, aconteceu durante o feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições do município.
Na última noite, sábado (2), o público precisou se equipar mais para encarar o frio. Além da terceira atração nacional de peso do evento, o cantor Ed Motta, a expectativa era com a apresentação do músico Lucas Arruda e o projeto Soul Sessions. Nascido em Guaçuí, o artista tem CDs lançados no exterior e fãs como o próprio Ed Motta.
E no show principal, outro Arruda brilhou. Irmão de Lucas, o músico Thiago Arruda integra a banda de Ed Motta há um ano. O sobrinho de Tim Maia não deixou passar em branco o momento de consagração dos irmãos guaçuienses e convidou Lucas para tocar junto com a banda a músicas Tem Espaço na Van, levando os fãs ao delírio. Esses irmãos tem um sobrenome de sorte. Não se usa arruda para atrair sorte?, brincou Ed Motta.
 

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