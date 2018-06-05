Organização garante 3ª edição do Festival de Inverno de Guaçuí em 2019

Show de Paulo Ricardo durante o 2º Festival de Inverno de Guaçuí Crédito: LEANDRO FIDELIS/ASSCOM FIG

Nem bem esfriou o clima animado da 2ª edição do Festival de Inverno de Guaçuí e a organização já garante: o evento acontecerá novamente em 2019. Também não é para menos, o evento conseguiu atender a expectativa e atraiu cerca de 20 mil pessoas ao Parque de Exposições de Guaçuí durante os cinco dias de evento, segundo a organização.

Um dos organizadores do Festival, Elias Soares comemora o sucesso da segunda edição. "Mais do que um festival, queremos passar um conceito de música de qualidade e diversão para toda a família. Já estamos pensando nas atrações de 2019 com o apoio do público, que apostou mais uma vez na gente", disse.

Durante os cinco dias de programação, pessoas de diferentes cidades capixabas, fluminenses e mineiras compareceram em peso para os shows com artistas nacionais e lotou a Praça Gastronômica de dia e de noite. A fisioterapeuta Núbia Moraes (28) e o namorado, o empresário Marcus Lessa (37) apostam na permanência do Festival de Inverno.

"O Festival veio para ficar. Organização impecável, com uma enorme variedade gastronômica e musical. O Caparaó merece um evento desse porte. Esperamos que a cada ano fique ainda melhor", disse o casal.

IRMÃOS CAPIXABAS ELOGIADOS POR ED MOTTA

Ed Motta, Paulo Ricardo e a banda "Nenhum de Nós" foram as três atrações nacionais que o Festival de Inverno de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, apresentou em sua segunda edição. A programação musical embalou o público de diferentes gerações ao som do rock, do chorinho, do samba raiz, da MPB, do blues, do jazz e de outros ritmos que têm tudo a ver com o clima típico do entorno do Parque Nacional do Caparaó. O festival, neste ano, aconteceu durante o feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições do município.

Na última noite, sábado (2), o público precisou se equipar mais para encarar o frio. Além da terceira atração nacional de peso do evento, o cantor Ed Motta, a expectativa era com a apresentação do músico Lucas Arruda e o projeto Soul Sessions. Nascido em Guaçuí, o artista tem CDs lançados no exterior e fãs como o próprio Ed Motta.

E no show principal, outro Arruda brilhou. Irmão de Lucas, o músico Thiago Arruda integra a banda de Ed Motta há um ano. O sobrinho de Tim Maia não deixou passar em branco o momento de consagração dos irmãos guaçuienses e convidou Lucas para tocar junto com a banda a músicas Tem Espaço na Van, levando os fãs ao delírio. Esses irmãos tem um sobrenome de sorte. Não se usa arruda para atrair sorte?, brincou Ed Motta.