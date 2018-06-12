'Oito Mulheres e um Segredo' não inova, mas entrega muita diversão

Atrizes de "Oito Mulheres e Um Segredo" dizem o que já furtaram Crédito: Warner Bros/Divulgação

Onze Homens e um Segredo (1960), de Lewis Milestone, mostrava um grupo de bandidos interpretados por nomes como Frank Sinatra e Dean Martin arquitetando um roubo impossível. O remake de 2001, dirigido por Steven Soderbergh, continuou com a tradição do original trazendo George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon em uma nova visão do clássico. Eis que 2018 viu chegar aos cinemas um filme que honra a tradição de grandes astros nos filmes da franquia, com elenco formado quase totalmente por mulheres como Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Uma pena que não trouxeram também uma história digna do peso dessas atrizes.

Oito Mulheres e um Segredo traz a mesma premissa do filme de 2001, ou seja: um grupo e um elaborado assalto. Junto à premissa vieram também os clichês do gênero: a união da equipe mostrando os objetivos e desejos de cada personagem, a arquitetação do plano  sem entregar a virada final  e uma reviravolta que muda a percepção do filme.

Os clichês da trama também se fazem presentes na concepção das personagens como a líder meticulosa (Sandra Bullock), o braço direito da líder que a questiona sobre seus objetivos (Cate Blanchett), a hacker excêntrica (Rihanna) e por aí vai. Isso, porém, não compromete a trama  os clichês são bem trabalhados e o filme não parece preguiçoso ou desleixado, apenas derivado.

QUALIDADES

A grande virtude da franquia e também de Oito Mulheres e um Segredo é a qualidade do elenco, que consegue elevar o material fonte mostrando a incrível química do grupo, e sendo responsável pelo humor bem dosado do roteiro.

Outros fatores que acrescentam dinamismo à trama são a montagem e a trilha sonora. Agindo em unidade, elas fazem o filme estar sempre em movimento, impedindo a estagnação da narrativa.

Já a direção de Gary Ross (Jogos Vorazes) mostra inventividade no posicionamento de câmera, mas nunca chega a um estilo autoral, como o do próprio Steven Soderbergh, no filme de 2001, ou, mais recentemente, de Edgar Wright em Baby Driver: Em Ritmo de Fuga.

Recai sobre a direção a falta de sensibilidade ao falar de feminismo, algo que poderia ser melhor trabalhado sob o comando de uma diretora.